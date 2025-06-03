Таджикистан, Узбекистан и Казахстан согласовали летний график использования воды

Казахстан, Таджикистан и Узбекистан согласовали график использования водохранилища «Бахри Точик» на лето 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

Фото из архива. Водохранилище «Бахри Точик»

Отмечается, что главы провильных ведомств трех стран подписали протокол по использованию водохранилища «Бахри Точик» с июня по август. Ожидается, что объем подачи воды в Казахстан в пик вегетации составит 491 миллион кубометров.

Документ включает график эксплуатации водных ресурсов объекта и направлен на обеспечение эффективного и сбалансированного распределения воды между тремя государствами.

Встреча министров и подписание протокола прошли в Душанбе, на полях международной конференции по защите ледников.

«Отдельным приоритетом для нас является укрепление сотрудничества между нашими странами. Казахстан привержен реализации совместных проектов по управлению водными ресурсами, а также продвижению принципов международного водного права. Вода — это не только природный ресурс, но и инструмент устойчивого развития и региональной стабильности. Только благодаря взаимодействию мы сможем эффективно противостоять климатическим вызовам», — сказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Вода предназначена для полива сельскохозяйственных угодий и поддержания оптимального уровня грунтовых вод.

«Бахри Точик» — один из крупнейших искусственных водоемов в Таджикистане. Его основная часть расположена в Согдийской области с незначительным участком в Ферганской области Узбекистана. Водохранилище создано в 1950 году в результате строительства плотины и ГЭС «Кайраккум». Первоначально оно называлось Кайраккумским, но позже получило название «Бахри Точик», что означает «Таджикское море». Играет ключевую роль в регулировании стока реки Сырдарьи и обеспечивает водоснабжение обширных территорий в регионе.