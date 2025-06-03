Кабмин выделил землю для предприятия по выработке электроэнергии из отходов

Кабинет министров принял постановление о передаче участка земли для реализации инвестиционного проекта о строительстве комплекса по утилизации отходов с последующей выработкой электроэнергии в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Согласно документу, 29 марта 2024 года между кабинетом министров и китайской компанией «Цзюньсинь Хуаньбао Кей Джи Инвест» подписано инвестиционное соглашение о реализации проекта «Производство электроэнергии на основе утилизации отходов в городе Бишкек».

Для строительства завода инвестору предоставляется земельный участок общей площадью 12,32 гектара, расположенный в Первомайском районе, рядом с городским санитарным полигоном. Из них 10,24 гектара находятся в государственной собственности и переданы мэрии Бишкека в бесплатное бессрочное пользование, еще 2,08 гектара — в муниципальной собственности.

Земля передается инвестору на условиях временного (сроком на 49 лет) платного пользования без проведения тендера, при соблюдении следующих условий:

ежегодная арендная плата в городской бюджет за пользование муниципальной частью участка;

по окончании срока — выплата соответствующих платежей согласно законодательству;

строительство завода в соответствии с условиями инвестиционного соглашения за счет собственных или привлеченных средств;

своевременная уплата налога на землю.

Также мэрии Бишкека поручено заключить с инвестором договор аренды участка, выдать все необходимые документы и оказать содействие на всех этапах реализации проекта.

Напомним, в ноябре 2023-го мэр города Айбек Джунушалиев и генеральный директор компании Junxin Dai Daoguo подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по объекту по производству электроэнергии на основе сжигания отходов.