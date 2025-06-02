За пять лет от стройкомпаний поступило более 30 миллиардов сомов налогов

С 2020 года по первый квартал 2025-го строительный сектор Кыргызстана перечислил в бюджет свыше 30,5 миллиарда сомов налогов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Согласно официальным данным, только за первые три месяца 2025 года поступления от строительных компаний составили 4,9 миллиарда сомов.
По годам налоговые поступления выглядели следующим образом:
- 2020 год — 1,8 миллиардов сомов;
- 2021 год — 2,3 миллиарда сомов;
- 2022 год — 4,2 миллиарда сомов;
- 2023 год — 7,08 миллиарда сомов;
- 2024 год — 10,3 миллиарда сомов.
В ГНС отмечают, что за последние пять лет наблюдается устойчивая динамика роста налоговых поступлений от строительной отрасли. Это связано как с увеличением объемов строительства, так и с мерами по легализации деятельности субъектов, работающих в этом секторе.