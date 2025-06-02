16:21
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

За пять лет от стройкомпаний поступило более 30 миллиардов сомов налогов

С 2020 года по первый квартал 2025-го строительный сектор Кыргызстана перечислил в бюджет свыше 30,5 миллиарда сомов налогов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Согласно официальным данным, только за первые три месяца 2025 года поступления от строительных компаний составили 4,9 миллиарда сомов.

По годам налоговые поступления выглядели следующим образом:

  • 2020 год — 1,8 миллиардов сомов;
  • 2021 год — 2,3 миллиарда сомов;
  • 2022 год — 4,2 миллиарда сомов;
  • 2023 год — 7,08 миллиарда сомов;
  • 2024 год — 10,3 миллиарда сомов.

В ГНС отмечают, что за последние пять лет наблюдается устойчивая динамика роста налоговых поступлений от строительной отрасли. Это связано как с увеличением объемов строительства, так и с мерами по легализации деятельности субъектов, работающих в этом секторе.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331258/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк извинился перед жителями дома в Бишкеке за ночную стройку и шум
Горожане жалуются на шум из-за стройки нового здания Нацбанка в ночное время
Золотодобывающие компании пополнили бюджет более чем на 158 миллиардов сомов
В КР с 1 июня внедрят Единый налоговый счет
Чтобы не лежали в коридорах. Как идет стройка новых корпусов больниц в Бишкеке
Кабмин обновил порядок сертификации специалистов строительной отрасли
Сертификат о резидентстве теперь доступен онлайн
Налоговой службе 35 лет. Ведомству вручили 65 автомобилей
Новые ПОМ с жильем для сотрудников начали строить в Бостери и Корумду
Глава Налоговой службы встретился с ютуберами проекта для детей D Billions
Популярные новости
Акылбек Жапаров рассказал об&nbsp;успехе первых евробондов Кыргызстана Акылбек Жапаров рассказал об успехе первых евробондов Кыргызстана
Удмуртия предлагает Кыргызстану открывать совместные производства Удмуртия предлагает Кыргызстану открывать совместные производства
В&nbsp;2025 году безалкогольное пиво может стать вторым по&nbsp;популярности напитком В 2025 году безалкогольное пиво может стать вторым по популярности напитком
Глава ГКНБ посетил предприятия на&nbsp;территории бывшего завода имени Фрунзе Глава ГКНБ посетил предприятия на территории бывшего завода имени Фрунзе
Бизнес
День защиты детей на&nbsp;площади Ала-Тоо: праздник радости с&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; День защиты детей на площади Ала-Тоо: праздник радости с «Умай Групп»
Мир детства, улыбок и&nbsp;добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1&nbsp;июня Мир детства, улыбок и добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1 июня
Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по&nbsp;всей стране с&nbsp;1&nbsp;июня Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по всей стране с 1 июня
KICB стал первым в&nbsp;Кыргызстане банком-партнером Emirates NBD в&nbsp;ОАЭ KICB стал первым в Кыргызстане банком-партнером Emirates NBD в ОАЭ
2 июня, понедельник
16:21
Профессор из Кыргызстана Омор Касымов избран членом Российской академии наук Профессор из Кыргызстана Омор Касымов избран членом Рос...
16:14
В стране не стало больше насилия, просто об этом стали говорить — Эдиль Байсалов
16:07
Новую стратегию развития до 2030 года разработали в Кыргызстане
16:03
Экс-главу казыята города Ош Мирлана Токтомушева вновь взяли под стражу
15:55
ООН не будет прежней. Аида Касымалиева рассказала о финансовых сокращениях