За пять лет от стройкомпаний поступило более 30 миллиардов сомов налогов

С 2020 года по первый квартал 2025-го строительный сектор Кыргызстана перечислил в бюджет свыше 30,5 миллиарда сомов налогов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Согласно официальным данным, только за первые три месяца 2025 года поступления от строительных компаний составили 4,9 миллиарда сомов.

По годам налоговые поступления выглядели следующим образом:

2020 год — 1,8 миллиардов сомов;

2021 год — 2,3 миллиарда сомов;

2022 год — 4,2 миллиарда сомов;

2023 год — 7,08 миллиарда сомов;

2024 год — 10,3 миллиарда сомов.

В ГНС отмечают, что за последние пять лет наблюдается устойчивая динамика роста налоговых поступлений от строительной отрасли. Это связано как с увеличением объемов строительства, так и с мерами по легализации деятельности субъектов, работающих в этом секторе.