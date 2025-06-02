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Экономика

В 2025 году Кыргызстан продемонстрировал самую устойчивую экономику в ЕАЭС

Кыргызстан продемонстрировал самую устойчивую экономику в ЕАЭС по итогам первого квартала 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «POLITIK Центральная Азия» .

По его данным, Центральная Азия выходит на новый этап экономического развития.

«Кыргызстан показывает впечатляющий рост благодаря инвестициям и внутренним реформам. Профицит бюджета страны в первом квартале — $500 миллионов. Доходы бюджета за январь—апрель выросли на 69,2 процента. Рост ВВП — 13,1 процента». — говорится в сообщении.

Основные драйверы: пищевая промышленность (+71 процента), строительство (+69 процентов), инвестиции в основной капитал (+90 процентов).

Кыргызстан развивает инфраструктуру, промышленность и сельское хозяйство, опираясь на внутренние ресурсы и инвесторов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331255/
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