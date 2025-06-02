Казахстан застраховал экспортные контракты в Кыргызстан на $4,3 миллиона

Экспортно-кредитное агентство Казахстана в 2024 году застраховало экспортные контракты в Кыргызстан на $4,3 миллиона. Об этом сообщается на сайте Министерства торговли и интеграции РК.

Фото Министерства торговли и интеграции РК.

Уточняется, что глава ведомства Арман Шаккалиев провел двустороннюю встречу с министром экономики и коммерции КР Бакытом Сыдыковым.

«Казахстан и Кыргызстан объединяют прочные политико-экономические, гуманитарные и родственные связи. Арман Шаккалиев подчеркнул, что стратегическое партнерство и союзничество с Кыргызстаном остаются неизменным приоритетом для Казахстана.

На встрече обсуждены ключевые направления двустороннего взаимодействия, включая расширение торговли, промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества. По итогам 2024 года взаимная торговля составила $1,7 миллиарда. Казахстан выразил готовность увеличить экспорт по 175 товарным позициям на сумму свыше $200 миллионов, включая продукцию нефтехимии, металлургии, машиностроения, пищевой и фармацевтической отраслей», — говорится в сообщении.

В рамках поддержки экспорта Экспортно-кредитное агентство Казахстана активно работает на кыргызском направлении. В 2024 году агентство обеспечило страхование экспортных контрактов на сумму $4,3 миллиона, включая поставки кондитерских изделий, пищевой продукции, алюминиевых катанок и других товаров.

Стороны также рассмотрели текущий статус совместных инициатив, в том числе реализацию инвестиционного проекта по строительству ферросплавного завода в городе Таш-Кумыре, развитие проекта индустриального торгово-логистического комплекса на границе «Карасу — Ақ-Тілек», а также подготовку второго Форума межрегионального сотрудничества.

Обсужден и вопрос поставок нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан.