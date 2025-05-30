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Экономика

Кыргызстанский стартап получил $1,5 миллиона от акселератора Кремниевой долины

Кыргызстанский стартап Loadex AI, резидент Парка высоких технологий, прошел отбор в американский акселератор Alchemist и привлек $1,5 миллиона инвестиций. Об этом завили в рамках форума KIT Forum 2025, который собрал ключевых представителей IT-сектора страны, инвесторов и разработчиков.

Глава Парка высоких технологий Азис Абакиров назвал новость «главным событием не только форума, но и всего года для кыргызстанского IT». По его словам, первоначально сумма инвестиций составляла $1,3 миллиона, однако буквально накануне форума она выросла до $1,5 миллиона.

24.kg
Фото 24.kg. KIT Forum 2025

Loadex AI стал первой компанией из Кыргызстана, вошедшей в портфель Alchemist Accelerator — одного из ведущих акселераторов Кремниевой долины, специализирующегося на B2B-стартапах. Команду стартапа представляют Аман Сейдакматов, Айгерим Берназарова, Азамат Орозбаев и Бексултан Маматкадыр уулу.

Стартап разработал платформу, которая автоматизирует процессы тракового диспетчинга — ключевого звена в логистике, особенно в США. С помощью искусственного интеллекта продукт Loadex AI помогает оптимизировать маршруты, снижать расходы и повышать качество обслуживания транспортных компаний.

Парка высоких технологий
Фото Парка высоких технологий. Кыргызстанский стартап привлек $1,5 миллиона от инвесторов из Кремниевой долины

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KIT FORUM 2025 стал площадкой не только для обмена опытом, но и для реальных кейсов выхода кыргызстанских IT-команд на международный уровень. По словам экспертов, IT-среда в Кыргызстане выходит на новый этап развития, способный конкурировать на глобальном рынке.

В рамках форума также состоялись дискуссии о поддержке технологических стартапов, необходимости институционального укрепления IT-образования и создания более благоприятной среды для инвесторов.

24.kg является официальным информационным партнером KIT Forum 2025.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331004/
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