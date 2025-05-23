Линию переработки полиэтиленовых отходов в гранулы хотят открыть в Кыргызстане

Согласован инвестиционный проект по созданию в Кыргызской Республике линии по переработке полиэтиленовых отходов в гранулы. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции КР.
По его данным, представители Торгового представительства республики в Узбекистане провели встречу с узбекской компанией Nosirxon-Muslim.
В рамках визита показали производственные площадки предприятия в городе Ахангаран и Ташкентской области. Представители торгпредства ознакомились с технологическими решениями компании.
По итогам встречи узбекская сторона выразила готовность инвестировать в Кыргызскую Республику и локализовать производство на территории страны. Одним из ключевых проектов стало создание линии по переработке полиэтиленовых отходов в гранулы, которые в дальнейшем используют в производственном цикле.
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Компания Nosirxon-Muslim специализируется на производстве алюминиевых композитных панелей под брендами Trade, ALU-MAGNIT и YASAR. Продукция широко применяется в строительной отрасли — для внутренней и внешней отделки, в малых архитектурных формах и рекламных конструкциях.