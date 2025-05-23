20:12
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Экономика

Линию переработки полиэтиленовых отходов в гранулы хотят открыть в Кыргызстане

Согласован инвестиционный проект по созданию в Кыргызской Республике линии по переработке полиэтиленовых отходов в гранулы. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции КР.

По его данным, представители Торгового представительства республики в Узбекистане провели встречу с узбекской компанией Nosirxon-Muslim.

В рамках визита показали производственные площадки предприятия в городе Ахангаран и Ташкентской области. Представители торгпредства ознакомились с технологическими решениями компании.

Министерства экономики и коммерции КР
Фото Министерства экономики и коммерции КР. Производство гранул из полиэтиленовых отходов

По итогам встречи узбекская сторона выразила готовность инвестировать в Кыргызскую Республику и локализовать производство на территории страны. Одним из ключевых проектов стало создание линии по переработке полиэтиленовых отходов в гранулы, которые в дальнейшем используют в производственном цикле.

  • Компания Nosirxon-Muslim специализируется на производстве алюминиевых композитных панелей под брендами Trade, ALU-MAGNIT и YASAR. Продукция широко применяется в строительной отрасли — для внутренней и внешней отделки, в малых архитектурных формах и рекламных конструкциях.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330123/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Большинство работодателей не скрывают несчастные случаи на производстве в КР
Почему в КР уменьшают пособия по несчастным случаям, объяснили в Минтруда
Основную причину несчастных случаев на производстве назвал чиновник
Выпуск промышленного производства Кыргызстана вырос до 14,7 процента — ЕАБР
В Кыргызстане начнут производить бензин Аи-92 и Аи-95
В январе в Кыргызстане произведено товаров более чем на 46 миллиардов сомов
Рост производства автомобилей в Кыргызстане продолжает увеличиваться
Делегаты Народного курултая ознакомились с работой завода по переработке шин
В Кыргызстане расширяется производство отечественных лекарств
Исследование: у некоторых предприятий Кыргызстана увеличились сроки поставок
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане внедряют Единый налоговый счет. Зачем он&nbsp;нужен и&nbsp;как работает В Кыргызстане внедряют Единый налоговый счет. Зачем он нужен и как работает
Россия и&nbsp;Кыргызстан могут взаимно признать квалификацию рабочих из&nbsp;стран ЕАЭС Россия и Кыргызстан могут взаимно признать квалификацию рабочих из стран ЕАЭС
Сом подешевел к&nbsp;рублю, тенге и&nbsp;юаню. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;мая Сом подешевел к рублю, тенге и юаню. Курс валют на 19 мая
Когда в&nbsp;Кыргызстан поедут туристы из&nbsp;Европы Когда в Кыргызстан поедут туристы из Европы
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
23 мая, пятница
20:02
Реконструкция пансионата «Голубой Иссык-Куль». На какой стадии ремонтные работы Реконструкция пансионата «Голубой Иссык-Куль». На какой...
19:43
В селе Садовом Московского района уже пятый день нет воды
19:32
Это мог быть поджог. Минприроды о пожаре близ села имени Гагарина
19:22
Линию переработки полиэтиленовых отходов в гранулы хотят открыть в Кыргызстане
19:00
Афиша Бишкека на выходные: ярмарка, саундтреки и фестиваль балета