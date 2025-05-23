Линию переработки полиэтиленовых отходов в гранулы хотят открыть в Кыргызстане

Согласован инвестиционный проект по созданию в Кыргызской Республике линии по переработке полиэтиленовых отходов в гранулы. Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции КР.

По его данным, представители Торгового представительства республики в Узбекистане провели встречу с узбекской компанией Nosirxon-Muslim.

В рамках визита показали производственные площадки предприятия в городе Ахангаран и Ташкентской области. Представители торгпредства ознакомились с технологическими решениями компании.

Фото Министерства экономики и коммерции КР. Производство гранул из полиэтиленовых отходов

По итогам встречи узбекская сторона выразила готовность инвестировать в Кыргызскую Республику и локализовать производство на территории страны. Одним из ключевых проектов стало создание линии по переработке полиэтиленовых отходов в гранулы, которые в дальнейшем используют в производственном цикле.