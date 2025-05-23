Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Центральную Азию. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Фото Синьхуа. Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Центральную Азию

Уточняется, что из северокитайского портового города Тяньцзинь в Ташкент отправился первый в 2025 году грузовой поезд по новому маршруту, связывающему Китай с Центральной Азией. Он перевозит 50 контейнеров с товарами из Республики Корея, которые ранее прибыли морем в порт Тяньцзиня. В составе — автозапчасти, строительные материалы, бытовая техника и оборудование.

Маршрут пролегает через порт Хоргос в Синьцзяне и должен прибыть в Ташкент ориентировочно через 14 дней.

Запуск маршрута рассматривается как часть инициативы «Один пояс — один путь», в рамках которой Китай активно развивает инфраструктурные связи с соседними и партнерскими государствами, особенно в Центральной Азии.

А из региона в Тяньцзинь доставляют обычно продовольствие и полезные ископаемые.

Ранее представитель АО «Узбекская железная дорога» в Китае Аваз Камалов заявлял, что данный железнодорожный коридор короче других не менее чем на 800 километров.