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Экономика

Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Центральную Азию

Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Центральную Азию. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Синьхуа
Фото Синьхуа. Китай запустил первый в 2025 году грузовой поезд в Центральную Азию

Уточняется, что из северокитайского портового города Тяньцзинь в Ташкент отправился первый в 2025 году грузовой поезд по новому маршруту, связывающему Китай с Центральной Азией. Он перевозит 50 контейнеров с товарами из Республики Корея, которые ранее прибыли морем в порт Тяньцзиня. В составе — автозапчасти, строительные материалы, бытовая техника и оборудование.

Маршрут пролегает через порт Хоргос в Синьцзяне и должен прибыть в Ташкент ориентировочно через 14 дней.

Запуск маршрута рассматривается как часть инициативы «Один пояс — один путь», в рамках которой Китай активно развивает инфраструктурные связи с соседними и партнерскими государствами, особенно в Центральной Азии.

А из региона в Тяньцзинь доставляют обычно продовольствие и полезные ископаемые.

Ранее представитель АО «Узбекская железная дорога» в Китае Аваз Камалов заявлял, что данный железнодорожный коридор короче других не менее чем на 800 километров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330096/
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