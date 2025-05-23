Рынок жилья в Бишкеке. Почему замер и чего ждать от него в ближайшее время

В последнее время в Бишкеке активно обсуждают тему застоя на рынке жилья. Насколько это соответствует действительности? С чем связано снижение активности на рынке? Как изменились цены с начала года и какова роль государства в этих процессах?

За разъяснениями мы обратились к председателю комитета риелторов при Торгово-промышленной палате Кыргызстана Пазылджану Илимову.

Сезонный фактор: почему весной и летом покупателей меньше?

Первое, на что обращает внимание эксперт, комментируя слухи о «вставшем» рынке, — это его сезонность. «Действительно, весной и летом покупателей становится меньше, и конкурировать в продаже недвижимости становится чуть сложнее», — подтверждает он.

По словам Пазылджана Илимова, это объясняется простым соотношением спроса и предложения.

«Весной, с началом полевых работ, внушительная часть населения нашей страны инвестирует деньги в сельское хозяйство. Естественно, в этот период они менее заинтересованы в покупке недвижимости», — поясняет он.

По словам эксперта, летом же многие больше заинтересованы отпуском и отдыхом.

«Тем самым покупателей на рынке меньше, а число продавцов остается прежним. Вот и возникает сложность с продажами. Многим приходится даже снижать цену на недвижимость, чтобы привлечь немногочисленных покупателей. Отсюда и наблюдаемый весенне-летний спад стоимости или, по крайней мере, замедление ее роста», — отмечает он.

Однако, подчеркивает Пазылджан Илимов, это явление циклично.

«Осенью все возвращается на круги своя. Фермеры продали урожай, многие вернулись с отпусков, и все вновь заинтересованы инвестициями в недвижимость. Зимой же кто-то хочет ярко закончить год крупной покупкой, а кто-то, наоборот, начать новый год с важного приобретения», — рассказывает он.

Отвечая на вопрос об изменении цен на квартиры в Бишкеке с начала 2025 года, председатель комитета риелторов отмечает, что важно отличать краткосрочные колебания и долгосрочные тренды.

«Есть сезонная динамика цен, о которой мы говорили, а есть непоколебимая тенденция ежегодного их роста. И вот в этой связи отмечу: один показатель, казалось бы, тянет стоимость вниз (сезонность), а другой — вверх (общий тренд). Поэтому особого повышения или понижения цены с начала года я не заметил», — сказал он.

Таким образом, если и есть какие-то движения, то они, скорее, укладываются в рамки сезонных, не отменяя общей тенденции к удорожанию жилья в долгосрочной перспективе.

Роль ГИК в ценах на жилье

Пазылджан Илимов соглашается, что ГИК играет свою роль на рынке недвижимости.

Немаловажным фактором, влияющим на рынок, является деятельность Государственной ипотечной компании. Есть мнение, что именно активный ввод жилья по линии ГИК мог повлиять на активность и цены на жилье столицы.

«Квартиры ГИК удовлетворили немалую часть спроса и обратили на себя внимание части покупателей. Поэтому владельцы квартир стоимостью до $100 тысяч действительно остались без внушительного объема потенциальных покупателей, ориентированных на более доступное жилье по госпрограммам», — рассказал он.

Однако, по мнению эксперта, это не решило проблему дефицита жилья кардинально.

Справка 24.kg По данным Госстроя, в 2024 году строительный сектор вырос на 37 процентов. Всего в прошлом году ввели в эксплуатацию 2 миллиона 27 тысяч квадратных метров жилья.

«Как ранее заявляли власти, в Кыргызстане дефицит жилых площадей составляет 30 миллионов квадратных метров. Неофициально осмелюсь предположить, что цифра может быть около 20 миллионов квадратных метров. То есть, несмотря на объем квартир, вводимых в строй ГИК, у нас все равно сохраняется значительный дефицит жилой площади», — считает он.

Почему цены растут? Причины резкого скачка последних лет

Конфликт России и Украины. «Он дал поток переселенцев, тем самым повысив спрос на аренду жилья. Это, в свою очередь, увеличило инвестиционную привлекательность покупки недвижимости для последующей сдачи в аренду. Также часть иностранцев стала приобретать недвижимость в Кыргызстане, что создало дополнительный спрос на рынке и вызвало частичный рост стоимости», — считает он. Рост цен на строительные материалы. «Внушительная часть рынка стройматериалов в стране обеспечивается заводами РФ. Те, в свою очередь, использовали компоненты из Европы. После введения ограничений и санкций те самые компоненты стали дефицитными и, соответственно, дороже. Это в последующем и повлияло на повышение цены как самих материалов, так и строительства в целом», — объясняет эксперт. Курс рубля к сому. «После того как курс рубля снизился по отношению к сому, часть наших соотечественников, работавших в России, вернулась на родину. Это привело к увеличению спроса на недвижимость и, как следствие, к росту цен», — отмечает Пазылджан Илимов.

По его словам, каждая из этих причин повлияла на рост стоимости недвижимости в столице.

Если сезонные колебания и деятельность ГИК объясняют текущую конъюнктуру, то что же является драйвером долгосрочного роста цен, особенно заметного в последние три-четыре года? Пазылджан Илимов выделяет несколько ключевых причин:

«Но то, что они появились и оказали воздействие практически в один период, и спровоцировало тот резкий скачок цен на рынке недвижимости два-три года назад», — заключил председатель комитета риелторов при ТПП.