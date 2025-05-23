12:17
USD 87.45
EUR 98.83
RUB 1.10
Экономика

Рынок жилья в Бишкеке. Почему замер и чего ждать от него в ближайшее время

В последнее время в Бишкеке активно обсуждают тему застоя на рынке жилья. Насколько это соответствует действительности? С чем связано снижение активности на рынке? Как изменились цены с начала года и какова роль государства в этих процессах?

За разъяснениями мы обратились к председателю комитета риелторов при Торгово-промышленной палате Кыргызстана Пазылджану Илимову.

Сезонный фактор: почему весной и летом покупателей меньше?

Первое, на что обращает внимание эксперт, комментируя слухи о «вставшем» рынке, — это его сезонность. «Действительно, весной и летом покупателей становится меньше, и конкурировать в продаже недвижимости становится чуть сложнее», — подтверждает он.

По словам Пазылджана Илимова, это объясняется простым соотношением спроса и предложения.

«Весной, с началом полевых работ, внушительная часть населения нашей страны инвестирует деньги в сельское хозяйство. Естественно, в этот период они менее заинтересованы в покупке недвижимости», — поясняет он.

По словам эксперта, летом же многие больше заинтересованы отпуском и отдыхом.

«Тем самым покупателей на рынке меньше, а число продавцов остается прежним. Вот и возникает сложность с продажами. Многим приходится даже снижать цену на недвижимость, чтобы привлечь немногочисленных покупателей. Отсюда и наблюдаемый весенне-летний спад стоимости или, по крайней мере, замедление ее роста», — отмечает он.

Однако, подчеркивает Пазылджан Илимов, это явление циклично.

«Осенью все возвращается на круги своя. Фермеры продали урожай, многие вернулись с отпусков, и все вновь заинтересованы инвестициями в недвижимость. Зимой же кто-то хочет ярко закончить год крупной покупкой, а кто-то, наоборот, начать новый год с важного приобретения», — рассказывает он.

Отвечая на вопрос об изменении цен на квартиры в Бишкеке с начала 2025 года, председатель комитета риелторов отмечает, что важно отличать краткосрочные колебания и долгосрочные тренды.

«Есть сезонная динамика цен, о которой мы говорили, а есть непоколебимая тенденция ежегодного их роста. И вот в этой связи отмечу: один показатель, казалось бы, тянет стоимость вниз (сезонность), а другой — вверх (общий тренд). Поэтому особого повышения или понижения цены с начала года я не заметил», — сказал он.

Таким образом, если и есть какие-то движения, то они, скорее, укладываются в рамки сезонных, не отменяя общей тенденции к удорожанию жилья в долгосрочной перспективе.

Роль ГИК в ценах на жилье

Немаловажным фактором, влияющим на рынок, является деятельность Государственной ипотечной компании. Есть мнение, что именно активный ввод жилья по линии ГИК мог повлиять на активность и цены на жилье столицы.

Пазылджан Илимов соглашается, что ГИК играет свою роль на рынке недвижимости.

«Квартиры ГИК удовлетворили немалую часть спроса и обратили на себя внимание части покупателей. Поэтому владельцы квартир стоимостью до $100 тысяч действительно остались без внушительного объема потенциальных покупателей, ориентированных на более доступное жилье по госпрограммам», — рассказал он.

Однако, по мнению эксперта, это не решило проблему дефицита жилья кардинально.

Справка 24.kg 

По данным Госстроя, в 2024 году строительный сектор вырос на 37 процентов. Всего в прошлом году ввели в эксплуатацию 2 миллиона 27 тысяч квадратных метров жилья.

«Как ранее заявляли власти, в Кыргызстане дефицит жилых площадей составляет 30 миллионов квадратных метров. Неофициально осмелюсь предположить, что цифра может быть около 20 миллионов квадратных метров. То есть, несмотря на объем квартир, вводимых в строй ГИК, у нас все равно сохраняется значительный дефицит жилой площади», — считает он.

Почему цены растут? Причины резкого скачка последних лет

Если сезонные колебания и деятельность ГИК объясняют текущую конъюнктуру, то что же является драйвером долгосрочного роста цен, особенно заметного в последние три-четыре года? Пазылджан Илимов выделяет несколько ключевых причин:

  1. Конфликт России и Украины. «Он дал поток переселенцев, тем самым повысив спрос на аренду жилья. Это, в свою очередь, увеличило инвестиционную привлекательность покупки недвижимости для последующей сдачи в аренду. Также часть иностранцев стала приобретать недвижимость в Кыргызстане, что создало дополнительный спрос на рынке и вызвало частичный рост стоимости», — считает он.

  2. Рост цен на строительные материалы. «Внушительная часть рынка стройматериалов в стране обеспечивается заводами РФ. Те, в свою очередь, использовали компоненты из Европы. После введения ограничений и санкций те самые компоненты стали дефицитными и, соответственно, дороже. Это в последующем и повлияло на повышение цены как самих материалов, так и строительства в целом», — объясняет эксперт.

  3. Курс рубля к сому. «После того как курс рубля снизился по отношению к сому, часть наших соотечественников, работавших в России, вернулась на родину. Это привело к увеличению спроса на недвижимость и, как следствие, к росту цен», — отмечает Пазылджан Илимов.

По его словам, каждая из этих причин повлияла на рост стоимости недвижимости в столице.

«Но то, что они появились и оказали воздействие практически в один период, и спровоцировало тот резкий скачок цен на рынке недвижимости два-три года назад», — заключил председатель комитета риелторов при ТПП.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330033/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Во всех странах ЕАЭС в апреле отмечен рост потребительских цен и тарифов
Цены на продукты медленно, но растут. Что сильнее всего подорожало с начала года
Временное регулирование цен на коронарные стенты вводит кабмин Кыргызстана
Рост цен. В Жогорку Кенеше требуют пересмотреть работу цементных заводов
Ключи от квартир 879 семьям в Джалал-Абаде вручил Садыр Жапаров
В Кыргызстане ожидается краткосрочное снижение цен на жилье — эксперт
Строительная компания добровольно передала часть квартир и офисов государству
Итоги первого квартала 2025 года: как выросли цены на продукты питания
Как в Кыргызстане за пять лет изменились цены производителей
В Кыргызстане цены на мясо остаются высокими
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане внедряют Единый налоговый счет. Зачем он&nbsp;нужен и&nbsp;как работает В Кыргызстане внедряют Единый налоговый счет. Зачем он нужен и как работает
Россия и&nbsp;Кыргызстан могут взаимно признать квалификацию рабочих из&nbsp;стран ЕАЭС Россия и Кыргызстан могут взаимно признать квалификацию рабочих из стран ЕАЭС
Сом подешевел к&nbsp;рублю, тенге и&nbsp;юаню. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;мая Сом подешевел к рублю, тенге и юаню. Курс валют на 19 мая
Когда в&nbsp;Кыргызстан поедут туристы из&nbsp;Европы Когда в Кыргызстан поедут туристы из Европы
Бизнес
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
ВТБ запускает проект по&nbsp;развитию медицинского туризма в&nbsp;России ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
Получите 30&nbsp;гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от&nbsp;MEGA Получите 30 гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от MEGA
Новый SPAR в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; место, где оживают гастрономические мечты Новый SPAR в Бишкеке — место, где оживают гастрономические мечты
23 мая, пятница
12:08
В КР пройдет X, юбилейная Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии В КР пройдет X, юбилейная Международная танцевальная ол...
12:00
Рынок жилья в Бишкеке. Почему замер и чего ждать от него в ближайшее время
11:51
В Кыргызстане контракты по госзакупкам будут проходить через банки
11:48
Возле села имени Гагарина в Чуйской области горит мусорный полигон
11:46
Камила Талиева требует упразднить должность полпреда президента в областях