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Экономика

Минцифры инициирует многократное увеличение ставок государственных пошлин

Министерство цифрового развития инициирует увеличение ставок государственных пошлин. Ведомство подготовило проект постановления кабмина, который вынесен на общественное обсуждение.

В Минцифры поясняют, что целью и задачей являются укрепление доходной части бюджета и содействие экономическому росту посредством изменения (увеличения) размеров ставок государственной пошлины с учетом текущей экономической ситуации в стране.

Действующие на сегодня ставки с 1994 года оставались прежними, то есть госпошлины не пересматривались с учетом тенденции устойчивого роста общего уровня цен на товары и услуги, а также роста заработной платы государственных служащих, добавили в ведомстве.

Учитывая кратность увеличения размеров прожиточного минимума, расходы, связанные с легальным пребыванием иностранцев на территории Кыргызской Республики за год, заработной платы с 1994 по 2023 год в целом, в том числе минимальных размеров оплаты труда государственных служащих с 1998 по 2023 год, предлагается повысить ставки государственных пошлин в следующих размерах:

  • за выдачу постоянного вида на жительство гражданам стран — участниц СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства — в 4 раза, а гражданам дальнего зарубежья — в 1,3 раза;
  • за продление срока действия, а также за выдачу взамен ранее выданного утраченного либо испорченного вида на жительство иностранцу и лицу без гражданств — в 5 раз;
  • за регистрацию или продление сроков регистрации иностранцев по паспортам или заменяющим их документам — в 2 раза;
  • с ходатайств о приеме в гражданство КР (за исключением этнических кыргызов, беженцев и вынужденных переселенцев) — в 5 раз;
  • с ходатайства о приеме в гражданство КР совместно с детьми, за каждого ребенка — в 10-кратном размере расчетного показателя;
  • с ходатайств о выходе из гражданства КР — в 5 раз;
  • за выдачу разрешения на въезд на приграничную территорию гражданам КР — в 2 раза, а иностранцам и лицам без гражданства — в 6 раз.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329893/
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