Минцифры инициирует многократное увеличение ставок государственных пошлин

Министерство цифрового развития инициирует увеличение ставок государственных пошлин. Ведомство подготовило проект постановления кабмина, который вынесен на общественное обсуждение.

В Минцифры поясняют, что целью и задачей являются укрепление доходной части бюджета и содействие экономическому росту посредством изменения (увеличения) размеров ставок государственной пошлины с учетом текущей экономической ситуации в стране.

Действующие на сегодня ставки с 1994 года оставались прежними, то есть госпошлины не пересматривались с учетом тенденции устойчивого роста общего уровня цен на товары и услуги, а также роста заработной платы государственных служащих, добавили в ведомстве.

Учитывая кратность увеличения размеров прожиточного минимума, расходы, связанные с легальным пребыванием иностранцев на территории Кыргызской Республики за год, заработной платы с 1994 по 2023 год в целом, в том числе минимальных размеров оплаты труда государственных служащих с 1998 по 2023 год, предлагается повысить ставки государственных пошлин в следующих размерах: