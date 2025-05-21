Минцифры инициирует многократное увеличение ставок государственных пошлин

Министерство цифрового развития инициирует увеличение ставок государственных пошлин. Ведомство подготовило проект постановления кабмина, который вынесен на общественное обсуждение.
В Минцифры поясняют, что целью и задачей являются укрепление доходной части бюджета и содействие экономическому росту посредством изменения (увеличения) размеров ставок государственной пошлины с учетом текущей экономической ситуации в стране.
Действующие на сегодня ставки с 1994 года оставались прежними, то есть госпошлины не пересматривались с учетом тенденции устойчивого роста общего уровня цен на товары и услуги, а также роста заработной платы государственных служащих, добавили в ведомстве.
Учитывая кратность увеличения размеров прожиточного минимума, расходы, связанные с легальным пребыванием иностранцев на территории Кыргызской Республики за год, заработной платы с 1994 по 2023 год в целом, в том числе минимальных размеров оплаты труда государственных служащих с 1998 по 2023 год, предлагается повысить ставки государственных пошлин в следующих размерах:
- за выдачу постоянного вида на жительство гражданам стран — участниц СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства — в 4 раза, а гражданам дальнего зарубежья — в 1,3 раза;
- за продление срока действия, а также за выдачу взамен ранее выданного утраченного либо испорченного вида на жительство иностранцу и лицу без гражданств — в 5 раз;
- за регистрацию или продление сроков регистрации иностранцев по паспортам или заменяющим их документам — в 2 раза;
- с ходатайств о приеме в гражданство КР (за исключением этнических кыргызов, беженцев и вынужденных переселенцев) — в 5 раз;
- с ходатайства о приеме в гражданство КР совместно с детьми, за каждого ребенка — в 10-кратном размере расчетного показателя;
- с ходатайств о выходе из гражданства КР — в 5 раз;
- за выдачу разрешения на въезд на приграничную территорию гражданам КР — в 2 раза, а иностранцам и лицам без гражданства — в 6 раз.