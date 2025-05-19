Во всех странах ЕАЭС в апреле отмечен рост потребительских цен и тарифов

В апреле этого года по сравнению с предыдущим месяцем во всех странах — участницах Евразийского экономического союза наблюдалось повышение потребительских цен и тарифов. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

В Кыргызстане прирост цен составил 0,4 процента, что обусловлено их повышением на продовольственные товары (на 0,5 процента). В частности, месячный рост цен (апрель к марту 2025 года) в других странах составил: в Армении — 0,5 процента, Беларуси — 1 процент, Казахстане — 1,2 процента, России — 0,4 процента.

При сравнении апреля 2025-го с декабрем 2024 года наиболее высокий уровень инфляции в потребительском секторе экономики зафиксирован в Казахстане, составив 5,1 процента. Этот рост обусловлен повышением цен на продовольственные товары (на 5,7 процента), непродовольственные товары (на 3 процента), а также тарифов на услуги (на 6,5 процента). За этот же период инфляция в других государствах ЕАЭС составила: в Армении — 2,5 процента, Беларуси — 3,8 процента, Кыргызстане — 2,2 процента, России — 3,1 процента.

Анализируя месячную динамику (апрель к марту этого года) по группам товаров и услуг, продовольственные товары выросли во всех странах, при этом наибольший рост зафиксирован в Беларуси (1,4 процента) и Армении (1,2 процента). Цены на непродовольственные товары незначительно снизились в Армении (-0,2 процента) и России (-0,1 процента), в остальных государствах показали рост, максимальный из которых в Беларуси (0,7 процента). Услуги подорожали во всех странах с наибольшим приростом в Казахстане (1,9 процента).

С начала года (апрель 2025-го к декабрю 2024 года) продовольственные товары продемонстрировали рост во всех государствах, лидируют Казахстан (5,7 процента) и Армения (4,9 процента).

Непродовольственные товары показали снижение в Армении (-0,4 процента) и Кыргызстане (-0,3 процента), тогда как в остальных странах они подорожали с максимальным ростом в Казахстане (3 процента). Тарифы на услуги выросли во всех государствах — членах ЕАЭС, наиболее значительно в Казахстане (6,5 процента) и Беларуси (5,1 процента).

Отмечается, что в категорию «продовольственные товары» включены алкогольные напитки и табачные изделия.