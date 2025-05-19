19:07
USD 87.45
EUR 98.45
RUB 1.08
Экономика

Во всех странах ЕАЭС в апреле отмечен рост потребительских цен и тарифов

В апреле этого года по сравнению с предыдущим месяцем во всех странах — участницах Евразийского экономического союза наблюдалось повышение потребительских цен и тарифов. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

В Кыргызстане прирост цен составил 0,4 процента, что обусловлено их повышением на продовольственные товары (на 0,5 процента). В частности, месячный рост цен (апрель к марту 2025 года) в других странах составил: в Армении — 0,5 процента, Беларуси — 1 процент, Казахстане — 1,2 процента, России — 0,4 процента.

При сравнении апреля 2025-го с декабрем 2024 года наиболее высокий уровень инфляции в потребительском секторе экономики зафиксирован в Казахстане, составив 5,1 процента. Этот рост обусловлен повышением цен на продовольственные товары (на 5,7 процента), непродовольственные товары (на 3 процента), а также тарифов на услуги (на 6,5 процента). За этот же период инфляция в других государствах ЕАЭС составила: в Армении — 2,5 процента, Беларуси — 3,8 процента, Кыргызстане — 2,2 процента, России — 3,1 процента.

Анализируя месячную динамику (апрель к марту этого года) по группам товаров и услуг, продовольственные товары выросли во всех странах, при этом наибольший рост зафиксирован в Беларуси (1,4 процента) и Армении (1,2 процента). Цены на непродовольственные товары незначительно снизились в Армении (-0,2 процента) и России (-0,1 процента), в остальных государствах показали рост, максимальный из которых в Беларуси (0,7 процента). Услуги подорожали во всех странах с наибольшим приростом в Казахстане (1,9 процента).

С начала года (апрель 2025-го к декабрю 2024 года) продовольственные товары продемонстрировали рост во всех государствах, лидируют Казахстан (5,7 процента) и Армения (4,9 процента).

Непродовольственные товары показали снижение в Армении (-0,4 процента) и Кыргызстане (-0,3 процента), тогда как в остальных странах они подорожали с максимальным ростом в Казахстане (3 процента). Тарифы на услуги выросли во всех государствах — членах ЕАЭС, наиболее значительно в Казахстане (6,5 процента) и Беларуси (5,1 процента).

Отмечается, что в категорию «продовольственные товары» включены алкогольные напитки и табачные изделия.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329609/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Цены на продукты медленно, но растут. Что сильнее всего подорожало с начала года
Временное регулирование цен на коронарные стенты вводит кабмин Кыргызстана
Вступило в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
ЕАЭС и Иран запустили полноформатную зону свободной торговли
ВВП Кыргызстана за четыре месяца 2025 года вырос на 11,7 процента
Рост цен. В Жогорку Кенеше требуют пересмотреть работу цементных заводов
Торговые войны требуют от Кыргызстана использования своих преимуществ
Институт уполномоченных экспортеров хотят ввести в ЕАЭС
Транспортный сектор нарастил объемы за счет автомобильных перевозок
В КР врачей стало больше, но обеспеченность ими на душу населения не растет
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке построят 21-этажный комплекс из&nbsp;трех башен В Бишкеке построят 21-этажный комплекс из трех башен
Кыргызстан и&nbsp;Китай договорились об&nbsp;открытии новой воздушной трассы Кыргызстан и Китай договорились об открытии новой воздушной трассы
Цены на&nbsp;продукты медленно, но&nbsp;растут. Что сильнее всего подорожало с&nbsp;начала года Цены на продукты медленно, но растут. Что сильнее всего подорожало с начала года
За&nbsp;счет чего растет экономика Кыргызстана. Итоги января&nbsp;&mdash; апреля 2025 года За счет чего растет экономика Кыргызстана. Итоги января — апреля 2025 года
Бизнес
Газификация &laquo;под ключ&raquo; стала еще выгоднее Газификация «под ключ» стала еще выгоднее
MEGA и&nbsp;MegaLab завершили социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo;&nbsp;&mdash; шаг к&nbsp;новым горизонтам MEGA и MegaLab завершили социальный проект «IT-Maмa» — шаг к новым горизонтам
Развитие племенного скотоводства&nbsp;&mdash; под 3&nbsp;процента годовых от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства — под 3 процента годовых от «Элдик Банка»
Новая реальность без кошелька: &laquo;Элкарт&raquo; меняет культуру платежей в&nbsp;Кыргызстане Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
19 мая, понедельник
18:30
20 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет 20 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:13
Очевидцы засняли, как парень с бутылкой регулировал движение в центре Бишкека
18:08
В ЖК попросили директора Госагентства гражданской авиации говорить на кыргызском
18:00
В МВД Кыргызстана кадровые перестановки
17:51
Во всех странах ЕАЭС в апреле отмечен рост потребительских цен и тарифов