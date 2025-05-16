В Казани открылся торговый дом халал-продуктов из Кыргызстана

14-17 мая в Казани представители государственного учреждения «Центр по развитию халал-индустрии», а также отечественные компании, специализирующиеся на производстве халал- и органической продукции, принимают участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в рамках мероприятия в агропромышленном комплексе Казани состоялось торжественное открытие торгового дома кыргызстанских халал-производителей.

«Открытие торгового дома станет важным шагом в продвижении продукции кыргызстанских производителей на новые рынки, что создает возможности для увеличения объемов экспорта, роста доходов и дальнейшего развития отечественного бизнеса. На полях форума кыргызстанские компании представляют высококачественную, инновационную и органическую продукцию, соответствующую международным стандартам халал. Это укрепит их позиции на глобальном рынке и поможет наладить сотрудничество с новыми деловыми партнерами», — говорится в сообщении.