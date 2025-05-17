14:28
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 17 мая. Что подорожало больше всего

За две недели в Бишкеке подорожали картофель, перец, лук и морковь, подешевели огурцы и груши.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 3 мая. Как изменились цены за неделю
В итоге за две недели стоимость минимального набора продуктов повысилась на 71 сом  до 6 тысяч 186 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной стоимости.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 916 сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подешевела на 164 сома, а с начала года подорожала на 119 сомов.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.


За 2024 год продуктовая корзина подешевела на 743 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 14 сентября — 5 тысяч 510 сомов. Самой дорогой корзина была 13 апреля — 7 тысяч 18 сомов.


Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одном и том же количестве. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329233/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 3 мая. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 26 апреля. Подешевел только картофель
Продуктовая корзина Бишкека на 19 апреля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 12 апреля. Больше всего подорожало мясо
Продуктовая корзина Бишкека на 5 апреля. Что подорожало за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 29 марта. Что подорожало за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 22 марта. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 15 марта. Больше всего подорожали мясо и бананы
Цены в Кыргызстане. Продукты дорожают, непродовольственные товары дешевеют
Продуктовая корзина Бишкека на 8 марта. Подорожали огурцы и картофель
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателей торговых помещений В Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателей торговых помещений
Нацбанк прокомментировал заявление о&nbsp;нехватке рублей в&nbsp;коммерческих банках&nbsp;КР Нацбанк прокомментировал заявление о нехватке рублей в коммерческих банках КР
Цены на&nbsp;продукты медленно, но&nbsp;растут. Что сильнее всего подорожало с&nbsp;начала года Цены на продукты медленно, но растут. Что сильнее всего подорожало с начала года
Цемент могут признать социально значимым товаром. Цены в&nbsp;Бишкеке снова выросли Цемент могут признать социально значимым товаром. Цены в Бишкеке снова выросли
Бизнес
ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в О!Store — скидки до 60 процентов
Возможны перебои в&nbsp;работе &laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;ELQR из-за обрыва каналов связи Возможны перебои в работе «Элкарт» и ELQR из-за обрыва каналов связи
Принимайте оплату легко&nbsp;&mdash; увеличивайте доход бизнеса с&nbsp;O!Bank Принимайте оплату легко — увеличивайте доход бизнеса с O!Bank
Газификация под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Газификация под 3 процента от «Элдик Банка»
17 мая, суббота
14:19
В Бишкеке на летний период вводится временное ограничение на движение грузовиков В Бишкеке на летний период вводится временное ограничен...
14:12
Налоговой службе 35 лет. Ведомству вручили 65 автомобилей
14:09
В Бишкеке проходит дипломатическая ярмарка
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 17 мая. Что подорожало больше всего
13:39
Доля сделок в нацвалютах России со странами ЕАЭС достигла рекордных 93 процентов