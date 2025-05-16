Цены на продукты медленно, но растут. Что сильнее всего подорожало с начала года

В январе — апреле 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го потребительские цены в Кыргызстане выросли на 2,2 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, продукты и безалкогольные напитки с начала года подорожали на 3,9 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 2,3 процента. Тарифы на услуги для населения выросли на 1,1 процента.

Примечательно, что непродовольственные товары, напротив, подешевели на 0,3 процента.

Что подорожало и подешевело с начала года

Больше всего с начала 2025 года подорожали картофель (на 38,8 процента), рыба свежая (на 15,8 процента), свежие овощи (на 13,6 процента), свежее мясо (на 6,2 процента), в том числе баранина (на 9,2 процента), конина (на 6,4 процента), говядина (на 6 процентов).

Кроме того, увеличились цены на растительные масла (на 4,1 процента), масло сливочное (на 2,6 процента) и выпечку (на 2,1 процента).

Наряду с этим снизилась стоимость куриных яиц (на 8,9 процента), сахара (на 4,6 процента), молока разливного (на 3,1 процента), риса (на 1,5 процента) и муки (на 1,2 процента).

Апрельская динамика

В апреле по сравнению с мартом рост потребительских цен составил 0,4 процента. Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 0,5 процента. Алкоголь и табак прибавили 0,5 процента, тарифы на услуги — 0,1 процента. Цены на непродовольственные товары в апреле выросли, в отличие от мартовских, на 0,3 процента.

В апреле снизилась стоимость куриных яиц (на 3,8 процента), молока разливного (на 2,7 процента), животных жиров (на 1,5 процента), сахара-песка (на 0,9 процента), риса (на 0,8 процента) и муки (на 0,3 процента).

Что с ценами в регионах

Цены и тарифы в январе — апреле этого года выросли во всех регионах республики. Максимальный их рост (3,7 процента) зафиксирован в Ошской области. Это произошло за счет подорожания продуктов и безалкогольных напитков (на 5,8 процента).

Максимальный рост стоимости алкогольных напитков и табачных изделий (на 6,9 процента) отмечен в Оше, непродовольственных товаров (на 0,8 процента) — в Иссык-Кульской области, тарифов на услуги, оказываемые населению (на 2,8 процента), — в Нарынской области.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельно мониторить цены на минимальный набор продуктов. За первую неделю мая стоимость минимального набора продуктов снизилась на 214 сомов и составила 6 тысяч 115 сомов.

Подешевели за неделю огурцы, картофель, перец, лук, груши, сахар и яйца. Подорожали только хлеб и морковь.

24.kg еженедельно отслеживает цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 845 сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го она подешевела на 302 сома, а с начала года подорожала на 48 сомов.

Как растет зарплата в Кыргызстане

В январе-феврале этого года, по данным Нацстаткома, отмечено повышение на 18,35 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты, в отличие от января-февраля 2024-го, на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности. Сейчас она составляет в стране 40 тысяч 264 сома.