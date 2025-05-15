16:15
USD 87.45
EUR 98.28
RUB 1.09
Экономика

Кыргызстан запросил квоты на экспорт сельхозпродукции в Китай в 1 миллион тонн

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики направило официальное письмо в Министерство коммерции Китайской Народной Республики с просьбой выделить квоты на экспорт сельскохозяйственной продукции объемом 1 миллион тонн в 2025 году.

Китайская Народная Республика регулирует импорт сельскохозяйственной продукции с использованием тарифных квот (TRQ), которые устанавливают льготные условия для ввоза определенных объемов товаров.

В пределах этих квот импорт облагается сниженной таможенной пошлиной, как правило около 1 процента, что значительно улучшает конкурентоспособность продукции на китайском рынке. Однако при превышении квоты применяются более высокие пошлины, что существенно увеличивает себестоимость продукции для импортеров.

На 2025 год Министерством коммерции КНР установлены следующие тарифные квоты для восьми категорий сельскохозяйственной продукции:
пшеница — 9,64 миллиона тонн;
кукуруза — 7,2 миллиона тонн;
рис — 5,32 миллиона тонн;
хлопок — 894 тысяч тонн;
сахар — 1,945 миллиона тонн;
шерсть — 287 тысяч тонн;
шерстяное волокно — 80 тысяч тонн;
удобрения — 13,65 миллиона тонн.

В рамках запрашиваемой квоты Кыргызстан готов предложить на экспорт кукурузу, пшеничную муку, кормовые культуры, хлопок, шерсть.

Данный шаг направлен на укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, повышение экспортного потенциала республики, а также создание новых возможностей для кыргызских фермеров и перерабатывающих предприятий.

Справка: По данным Национального статистического комитета КР, товарооборот между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой по сельскохозяйственной продукции за 2024 год составил $153,3 миллиона, увеличившись на $33 миллиона по сравнению с 2023 годом.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329146/
просмотров: 446
Версия для печати
Материалы по теме
Любительскую и спортивную рыбалку временно запретили в Таласской области
Китай стал основным импортером меда из Кыргызстана
В КР выделят 5 миллиардов сомов на 10 ирригационных проектов
Кабмин планирует ввести временный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом
Введен в эксплуатацию бассейн суточного регулирования в Чуйской области
Весенние полевые работы в Кыргызстане. В запасе 1,3 миллиона литров солярки
В Бишкеке с 1 по 3 мая пройдет ярмарка сельхозпродукции
Экспорт продукции: напоминание о правилах оформления через «Единое окно»
Фермеры из Баткенской области экспортируют клубнику в Россию и Казахстан
Кыргызстан и Казахстан обсудили координацию мероприятий по борьбе с саранчой
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателей торговых помещений В Кыргызстане введен новый вид патента для арендодателей торговых помещений
Кабмин Кыргызстана отменил запрет на&nbsp;ввоз цемента Кабмин Кыргызстана отменил запрет на ввоз цемента
Цемент могут признать социально значимым товаром. Цены в&nbsp;Бишкеке снова выросли Цемент могут признать социально значимым товаром. Цены в Бишкеке снова выросли
Объем воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище вырос Объем воды в Токтогульском водохранилище вырос
Бизнес
Акция от&nbsp;MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер
Как аспирин может повредить желудок и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать
С&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;Bakai Bank пенсия работает на&nbsp;вас! С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
Смартфоны, которые меняют правила игры Смартфоны, которые меняют правила игры
15 мая, четверг
16:05
Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стике...
16:00
Сражался и писал. Как Сооронбай Жусуев стал голосом войны и поэзии Кыргызстана
15:38
Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле: что известно к этому часу
15:38
Мэрия дала три дня на очищение улицы Кулиева от стихийной торговли
15:27
Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС