Кыргызстан запросил квоты на экспорт сельхозпродукции в Китай в 1 миллион тонн

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики направило официальное письмо в Министерство коммерции Китайской Народной Республики с просьбой выделить квоты на экспорт сельскохозяйственной продукции объемом 1 миллион тонн в 2025 году.

Китайская Народная Республика регулирует импорт сельскохозяйственной продукции с использованием тарифных квот (TRQ), которые устанавливают льготные условия для ввоза определенных объемов товаров.

В пределах этих квот импорт облагается сниженной таможенной пошлиной, как правило около 1 процента, что значительно улучшает конкурентоспособность продукции на китайском рынке. Однако при превышении квоты применяются более высокие пошлины, что существенно увеличивает себестоимость продукции для импортеров.

На 2025 год Министерством коммерции КНР установлены следующие тарифные квоты для восьми категорий сельскохозяйственной продукции:

пшеница — 9,64 миллиона тонн;

кукуруза — 7,2 миллиона тонн;

рис — 5,32 миллиона тонн;

хлопок — 894 тысяч тонн;

сахар — 1,945 миллиона тонн;

шерсть — 287 тысяч тонн;

шерстяное волокно — 80 тысяч тонн;

удобрения — 13,65 миллиона тонн.

В рамках запрашиваемой квоты Кыргызстан готов предложить на экспорт кукурузу, пшеничную муку, кормовые культуры, хлопок, шерсть.

Данный шаг направлен на укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, повышение экспортного потенциала республики, а также создание новых возможностей для кыргызских фермеров и перерабатывающих предприятий.

Справка: По данным Национального статистического комитета КР, товарооборот между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой по сельскохозяйственной продукции за 2024 год составил $153,3 миллиона, увеличившись на $33 миллиона по сравнению с 2023 годом.