15:26
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Экономика

Транспортный сектор нарастил объемы за счет автомобильных перевозок

Основные показатели работы транспортного сектора Кыргызстана в прошлом году демонстрируют общий рост объемов перевозок как грузов, так и пассажиров. Об этом сообщается в официальной статистике.

Грузоперевозки

В 2024-м общий объем перевезенных грузов всеми видами транспорта составил 54,1 миллиона тонн, что на 3,1 миллиона тонн (или 6,1 процента) больше, чем в 2023 году (51 миллион тонн).

  • Автомобильный транспорт остается основным драйвером роста, перевезя 44,4 миллиона тонн грузов, что на 3,1 миллиона тонн (или 7,5 процента) больше показателя 2023-го (41,3 миллиона тонн). На его долю приходится подавляющая часть грузооборота.

  • Железнодорожный транспорт незначительно снизил объемы, перевезя 9,2 миллиона тонн против 9,4 миллиона тонн в 2023 году.

  • Трубопроводный транспорт показал небольшой рост, увеличив прокачку с 0,3 до 0,4 миллиона тонн.

  • Воздушным транспортом объемы перевезенных грузов, как и в 2024-м, остались на крайне низком уровне.

Пассажирские перевозки

Общее число перевезенных пассажиров в прошлом году достигло 635,3 миллиона человек, что на 56,8 миллиона человек (или 9,8 процента) больше, чем в 2023-м (578,5 миллиона).

  • Автомобильный транспорт и здесь лидирует с большим отрывом: он перевез 613,9 миллиона пассажиров, что на 72,3 миллиона человек (или 13,3 процента) больше, чем годом ранее (541,6 миллиона).

  • Железнодорожным транспортом воспользовались 0,3 миллиона пассажиров, что на 0,1 миллиона больше, чем в 2023-м (0,2 миллиона человек).

  • Наиболее заметное изменение произошло в сегменте электрического транспорта (троллейбусы), где число перевезенных пассажиров сократилось почти вдвое — с 35,4 миллиона человек в 2023 году до 19,8 миллиона в 2024-м.

  • Воздушным транспортом перевезено 1,3 миллиона пассажиров, показатель остался на уровне 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328575/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В КР врачей стало больше, но обеспеченность ими на душу населения не растет
В Кыргызстане на начало 2025 года насчитывается 19 тысяч госслужащих
Активы банков Кыргызстана достигли 1,36 триллиона сомов
В Бишкеке мужчина прыгал на чужом авто, разбил стекло и фары. Его задержали
ГУОБДД просит быстрее легализовать авто с иностранными номерами. Будет рейд
Страшное ДТП произошло на трассе Бишкек — аэропорт «Манас»
В Бишкеке двух водителей оштрафовали за незаконную тонировку и СГУ
Службе экологического и технадзора Кыргызстана вручили девять служебных авто
Телеканалу «ЭлТР» купили новые служебные автомобили
Смертельное ДТП со скутером и водовозом. Подробности от милиции
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Кыргызстан выпустит обеспеченный золотом Минфина долларовый стейблкоин USDKG Кыргызстан выпустит обеспеченный золотом Минфина долларовый стейблкоин USDKG
Российский рубль стал лидером в&nbsp;общем объеме денежных переводов в&nbsp;Кыргызстане Российский рубль стал лидером в общем объеме денежных переводов в Кыргызстане
Государственная криптобиржа Кыргызстана зарегистрировала свой товарный знак Государственная криптобиржа Кыргызстана зарегистрировала свой товарный знак
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo; продолжает работать в&nbsp;обычном режиме ЦУМ «Айчурек» продолжает работать в обычном режиме
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с&nbsp;предстоящим 80-летием Великой Победы MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
10 мая, суббота
15:19
Семья президента США заработала $320 миллионов на мемкоине TRUMP Семья президента США заработала $320 миллионов на мемко...
15:10
Транспортный сектор нарастил объемы за счет автомобильных перевозок
14:45
Шесть человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Самарканде
14:32
Лидеры стран ЕС совершают визит в Киев
14:22
Нацбанк рассказал о свойствах кыргызского сома