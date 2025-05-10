Транспортный сектор нарастил объемы за счет автомобильных перевозок

Основные показатели работы транспортного сектора Кыргызстана в прошлом году демонстрируют общий рост объемов перевозок как грузов, так и пассажиров. Об этом сообщается в официальной статистике.
Грузоперевозки
В 2024-м общий объем перевезенных грузов всеми видами транспорта составил 54,1 миллиона тонн, что на 3,1 миллиона тонн (или 6,1 процента) больше, чем в 2023 году (51 миллион тонн).
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Автомобильный транспорт остается основным драйвером роста, перевезя 44,4 миллиона тонн грузов, что на 3,1 миллиона тонн (или 7,5 процента) больше показателя 2023-го (41,3 миллиона тонн). На его долю приходится подавляющая часть грузооборота.
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Железнодорожный транспорт незначительно снизил объемы, перевезя 9,2 миллиона тонн против 9,4 миллиона тонн в 2023 году.
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Трубопроводный транспорт показал небольшой рост, увеличив прокачку с 0,3 до 0,4 миллиона тонн.
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Воздушным транспортом объемы перевезенных грузов, как и в 2024-м, остались на крайне низком уровне.
Пассажирские перевозки
Общее число перевезенных пассажиров в прошлом году достигло 635,3 миллиона человек, что на 56,8 миллиона человек (или 9,8 процента) больше, чем в 2023-м (578,5 миллиона).
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Автомобильный транспорт и здесь лидирует с большим отрывом: он перевез 613,9 миллиона пассажиров, что на 72,3 миллиона человек (или 13,3 процента) больше, чем годом ранее (541,6 миллиона).
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Железнодорожным транспортом воспользовались 0,3 миллиона пассажиров, что на 0,1 миллиона больше, чем в 2023-м (0,2 миллиона человек).
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Наиболее заметное изменение произошло в сегменте электрического транспорта (троллейбусы), где число перевезенных пассажиров сократилось почти вдвое — с 35,4 миллиона человек в 2023 году до 19,8 миллиона в 2024-м.
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Воздушным транспортом перевезено 1,3 миллиона пассажиров, показатель остался на уровне 2023 года.