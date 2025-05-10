Активы банков Кыргызстана достигли 1,36 триллиона сомов

По состоянию на 31 декабря 2024 года банковская система республики включала Национальный банк и 21 коммерческий банк, 11 из которых работают с участием иностранного капитала. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

Региональная сеть насчитывала 320 филиалов. В этом сегменте экономики занято около 24 тысяч человек, а количество счетов клиентов банков превысило 15 миллионов. Примечательно, что за прошлый год количество клиентских счетов выросло на 3,6 миллиона (или на 32 процента), что во многом обусловлено активным развитием системы мобильного банкинга.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сфере финансового посредничества в 2024-м составила 75 тысяч 870 сомов, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего года на четверть.

Финансовые показатели банковского сектора в 2024 году: