Активы банков Кыргызстана достигли 1,36 триллиона сомов

По состоянию на 31 декабря 2024 года банковская система республики включала Национальный банк и 21 коммерческий банк, 11 из которых работают с участием иностранного капитала. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.
Региональная сеть насчитывала 320 филиалов. В этом сегменте экономики занято около 24 тысяч человек, а количество счетов клиентов банков превысило 15 миллионов. Примечательно, что за прошлый год количество клиентских счетов выросло на 3,6 миллиона (или на 32 процента), что во многом обусловлено активным развитием системы мобильного банкинга.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сфере финансового посредничества в 2024-м составила 75 тысяч 870 сомов, увеличившись по сравнению с уровнем предыдущего года на четверть.
Финансовые показатели банковского сектора в 2024 году:
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Доходы банковского сектора превысили 174,2 миллиарда сомов, что в 1,6 раза больше, чем в 2023-м (107,4 миллиарда).
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Сальдированная прибыль (прибыль минус убыток) достигла более 79,2 миллиарда сомов. Это в два раза (или на 40,5 миллиарда сомов) больше, чем годом ранее (38,7 миллиарда). Основной прирост прибыли обеспечен Нацбанком.
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Суммарные активы банковского сектора увеличились за год почти на 29 процентов и на конец прошлого года составили 1 триллион 364,3 миллиарда сомов. Доля активов банковской системы к ВВП страны достигла почти 90 процентов. Около 60 процентов стоимости активов сформировано коммерческими банками, а 40 процентов приходится на Национальный банк.
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Обязательства сектора выросли до 1 триллиона 109,3 миллиарда сомов (с 881,6 миллиарда в 2023-м).
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Капитал банковской системы увеличился до 255 миллиардов сомов (со 177,2 миллиарда в 2023 году), в том числе уставный капитал достиг 76,9 миллиарда сомов.