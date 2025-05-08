Штраф за отсутствие электронных счетов-фактур при покупках на рынках отменен

В Кыргызстане штраф за отсутствие электронных счетов-фактур (ЭСФ) при покупках на рынках отменен. Об этом сообщили в Налоговой службе.

В ведомстве уточнили, что если вы приобретаете товары на рынках без ЭСФ, то налоговики не будут применять штрафные санкции.

Нововведение касается покупателей, приобретающих продукцию у продавцов, работающих по единому налогу со ставками 0,1, 0,5 и 1 процент, а также в особых торговых зонах, таких как «Дордой» и «Кара-Суу».

В ГНС напомнили, что в связи с переходом на патентную систему, который ожидается в самое ближайшее время, эти ставки единого налога будут отменены. Вместо них вводятся патенты, а предприниматели смогут работать без ЭСФ и контрольно-кассовых машин.

Налоговики вносят изменения, которые направлены на упрощение условий для малого и среднего бизнеса. При этом усиливается контроль за крупными предприятиями и импортом.

Ранее глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмамтов заявлял, что ЭСФ будет только у крупного бизнеса, и сейчас идет работа над его упрощением в согласовании с представителями бизнеса. По его словам, малый и средний бизнес необходимо оградить от излишней волокиты и бюрократии.