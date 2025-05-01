14:36
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Экономика

В Кыргызстане в марте зафиксирован минимальный рост цен на продукты питания

Индекс потребительских цен на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, в Кыргызстане составил 100,2 процента по итогам марта текущего года по отношению к февралю. Такие данные предоставлены Евразийской экономической комиссией.

Отмечается, что, таким образом, произошел минимальный рост цен на продукты питания — на 0,2 процента.

В сравнении с другими странами, входящим в ЕАЭС, в КР зафиксирован наиболее низкий показатель инфляции на продовольственном рынке. В Армении отмечен аналогичный уровень роста цен (100,2 процента).

Наибольший рост цен на продукты питания в Казахстане — 101,6 процента (на 1,6 процента), Беларуси — 101,2 процента (на 1,2 процента), России — 100,8 процента (на 0,8 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328045/
просмотров: 737
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕЭК обсудили инициативу стран ЕАЭС упростить заполнение декларации на товары
Кыргызстанцы смогут беспрепятственно пересекать российско-белорусскую границу
С начала года цены на продукты питания в Кыргызстане повысились на 3,4 процента
До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после пошлин, подсчитали эксперты
Кыргызстан остается в лидерах по объему промышленного производства
Самые высокие показатели роста ВВП зафиксированы в Армении и Кыргызстане
В Нацстаткоме рассказали, как за пять лет изменились цены на продукты
О нововведениях для мигрантов рассказали в ЕЭК
В странах ЕАЭС снизилась долговая нагрузка в 2024 году — ЕЭК
Средние темпы роста ВВП во всех странах ЕАЭС превысили допандемийные
Популярные новости
Длинные выходные. Как за&nbsp;праздники не&nbsp;остаться без штанов, но&nbsp;при этом отдохнуть Длинные выходные. Как за праздники не остаться без штанов, но при этом отдохнуть
Коррекция тарифов на&nbsp;электричество будет производиться каждый год&nbsp;&mdash; Минэнерго Коррекция тарифов на электричество будет производиться каждый год — Минэнерго
Кабмин утвердил новые тарифы на&nbsp;электроэнергию. Сколько будет платить бизнес Кабмин утвердил новые тарифы на электроэнергию. Сколько будет платить бизнес
Доллар и&nbsp;рубль выросли. Курс валют на&nbsp;28&nbsp;апреля Доллар и рубль выросли. Курс валют на 28 апреля
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
1 мая, четверг
14:25
В «Ала-Арче» стартовал летний сезон. Вход сегодня был бесплатным В «Ала-Арче» стартовал летний сезон. Вход сегодня был б...
14:10
В Москве объявления с пометкой «только для славян» теперь запрещены судом
13:56
Выходца из Центральной Азии депортировали из России и запретили въезд на 50 лет
13:38
Жителям домов на проспекте Айтматова мэрия предлагает обмен на другой район
13:35
В Бишкеке льготные карты «Тулпар» перестали работать. Почему?