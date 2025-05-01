В Кыргызстане в марте зафиксирован минимальный рост цен на продукты питания

Индекс потребительских цен на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, в Кыргызстане составил 100,2 процента по итогам марта текущего года по отношению к февралю. Такие данные предоставлены Евразийской экономической комиссией.

Отмечается, что, таким образом, произошел минимальный рост цен на продукты питания — на 0,2 процента.

В сравнении с другими странами, входящим в ЕАЭС, в КР зафиксирован наиболее низкий показатель инфляции на продовольственном рынке. В Армении отмечен аналогичный уровень роста цен (100,2 процента).

Наибольший рост цен на продукты питания в Казахстане — 101,6 процента (на 1,6 процента), Беларуси — 101,2 процента (на 1,2 процента), России — 100,8 процента (на 0,8 процента).