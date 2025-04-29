01:27
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Экономика

Экспорт продукции: напоминание о правилах оформления через «Единое окно»

В связи с началом сезона подготовки и поставки экспортной продукции участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) напоминают о важности своевременного и правильного оформления документов. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, для всех субъектов ВЭД Кыргызской Республики осуществляется электронная регистрация пользователей через информационную систему «Единое окно по экспорту-импорту» (ИСЕО/SWIPE). Зарегистрироваться можно здесь.

ИСЕО — это государственная информационная система, созданная по принципу «Единого окна» для удобного и быстрого получения всех необходимых документов при осуществлении ВЭД в электронном виде. Через ИСЕО можно получить необходимые разрешения на экспорт и импорт в режиме онлайн.

Для регистрации экспортной продукции необходимо точно выполнить следующие шаги:

  • пройти предварительную регистрацию на платформе ИСЕО;

  • получить фитосанитарный сертификат в месте отправления (формирования) груза;

  • отобрать пробы продукции и провести обязательное лабораторное исследование на наличие карантинных организмов.

Важная информация:

  • Лабораторная экспертиза является обязательным требованием при экспорте.

  • Лабораторная экспертиза является основным (ключевым) этапом подтверждения карантинной безопасности экспортируемой продукции.

  • Необходимо своевременно сдавать подкарантинные грузы и растительную продукцию в лаборатории департамента химизации, защиты и карантина растений для определения (выявления) наличия или отсутствия карантинных организмов.

За дополнительной информацией можно обращаться в департамент.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327812/
просмотров: 965
Версия для печати
Материалы по теме
Фермеры из Баткенской области экспортируют клубнику в Россию и Казахстан
Кыргызстан и Казахстан обсудили координацию мероприятий по борьбе с саранчой
В городе Ош уничтожено 18 тонн испорченного риса из США
В Базар-Коргонском районе снесли фундамент на самовольно захваченной земле
Ветеринарной службе передали 40 автомобилей
Кыргызстандан экспорттолгон айыл чарба продукциясы 96 миң тоннадан ашты
Экспорт сельхозпродукции из Кыргызстана превысил 96 тысяч тонн
Минсельхоз: Повышение цен на картофель не ожидается
Назначен новый директор Службы водных ресурсов
В Минсельхозе разъяснили фермерам новую систему цен на молоко по жирности
Популярные новости
Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в&nbsp;Казахстан по&nbsp;&laquo;зеленому коридору&raquo; Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в Казахстан по «зеленому коридору»
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;26&nbsp;апреля. Подешевел только картофель Продуктовая корзина Бишкека на 26 апреля. Подешевел только картофель
Коррекция тарифов на&nbsp;электричество будет производиться каждый год&nbsp;&mdash; Минэнерго Коррекция тарифов на электричество будет производиться каждый год — Минэнерго
Доллар и&nbsp;рубль выросли. Курс валют на&nbsp;28&nbsp;апреля Доллар и рубль выросли. Курс валют на 28 апреля
Бизнес
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
MEGA объявляет о&nbsp;проведении торгов (открытого аукциона) на&nbsp;реализацию имущества MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
30 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 апреля, вторник
23:40
В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену
22:45
Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно
22:26
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:47
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия