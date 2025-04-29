Экспорт продукции: напоминание о правилах оформления через «Единое окно»

В связи с началом сезона подготовки и поставки экспортной продукции участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) напоминают о важности своевременного и правильного оформления документов. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.
По ее данным, для всех субъектов ВЭД Кыргызской Республики осуществляется электронная регистрация пользователей через информационную систему «Единое окно по экспорту-импорту» (ИСЕО/SWIPE). Зарегистрироваться можно здесь.
ИСЕО — это государственная информационная система, созданная по принципу «Единого окна» для удобного и быстрого получения всех необходимых документов при осуществлении ВЭД в электронном виде. Через ИСЕО можно получить необходимые разрешения на экспорт и импорт в режиме онлайн.
Для регистрации экспортной продукции необходимо точно выполнить следующие шаги:
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пройти предварительную регистрацию на платформе ИСЕО;
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получить фитосанитарный сертификат в месте отправления (формирования) груза;
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отобрать пробы продукции и провести обязательное лабораторное исследование на наличие карантинных организмов.
Важная информация:
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Лабораторная экспертиза является обязательным требованием при экспорте.
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Лабораторная экспертиза является основным (ключевым) этапом подтверждения карантинной безопасности экспортируемой продукции.
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Необходимо своевременно сдавать подкарантинные грузы и растительную продукцию в лаборатории департамента химизации, защиты и карантина растений для определения (выявления) наличия или отсутствия карантинных организмов.
За дополнительной информацией можно обращаться в департамент.