Евро вырос, все остальные валюты подешевели. Курс на 17 апреля

Официальный курс евро за сутки повысился, тогда как курсы доллара США, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня незначительно снизились.
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Официальный курс Нацбанка — 87,4176 сома (снижение — 0,04 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 87,30 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро
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Официальный курс НБ КР — 99,3851 сома (рост — 0,19 процента).
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Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 98,66 сома, продажа — 99,64 сома.
Российский рубль
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Официальный курс Национального банка — 1,0556 сома (снижение — 0,39 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,044 сома, продажа — 1,080 сома.
Казахский тенге
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Официальный курс Нацбанка — 0,1677 сома (снижение — 0,89 процента).
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Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1160 сома, продажа — 0,1872 сома.
Китайский юань
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Официальный курс НБ КР — 11,9508 сома (снижение — 0,02 процента).
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Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 11,85 сома, продажа — 12,55 сома.