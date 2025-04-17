Итоги первого квартала 2025 года: как выросли цены на продукты питания

В январе — марте этого года по сравнению с декабрем 2024-го общий прирост потребительских цен в республике составил 1,8 процента. Основной движущей силой инфляции остается подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, стоимость которых увеличилась на 3,4 процента.

Алкогольные напитки и табачные изделия стали дороже на 1,8 процента. Тарифы на услуги для населения выросли на 1,1 процента. Примечательно, что непродовольственные товары, напротив, подешевели на 0,6 процента. Что подорожало и подешевело за квартал Наибольший рост цен за январь — март зафиксирован на картофель (+38 процентов), свежие овощи (+14,4 процента), рыбу (+6,6 процента) и свежее мясо (+4,6 процента, в том числе баранина — +5,7 процента, конина — +4,7 процента, говядина — +4,6 процента). Также подорожали растительные масла (+1,2 процента).

Вместе с тем наблюдалось снижение цен на куриные яйца (-5,4 процента), сахар (-3,7 процента), муку и рис (-0,8 процента), а также разливное молоко (-0,4 процента).

Мартовская динамика В марте, в отличие от февраля, общий прирост потребительских цен замедлился до 0,2 процента. Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 0,2 процента. Алкоголь и табак прибавили 0,1 процента, тарифы на услуги — 0,3 процента. Цены на непродовольственные товары в марте остались на уровне предыдущего месяца.

В марте наиболее заметно выросла стоимость свежих овощей (+3,2 процента), рыбы (+2 процента) и баранины (+1,8 процента). Продолжили дешеветь куриные яйца (-4 процента), разливное молоко (-2,5 процента) и сахар (-2,2 процента).

Свежие овощи: +3,2 процента

Рыба: +2 процента

Баранина: +1,8 процента

Сахар: −2,2 процента

Молоко разливное: −2,5 процента

Яйца куриные: −4 процента

Региональная картина Рост цен в январе — марте наблюдался по всей республике. Наибольший за три месяца отмечен в Ошской области (3,5 процента), в основном за счет подорожания продуктов питания и безалкогольных напитков (5,5 процента). В Оше зафиксирован максимальный рост цен на алкоголь с табаком (6,8 процента). Наибольший рост стоимости непродовольственных товаров (0,8 процента) и тарифов на услуги (2,2 процента) зарегистрировали в Иссык-Кульской области.

В марте рост цен наблюдался во всех регионах, кроме южной столицы, где отмечено незначительное снижение на 0,1 процента.

Продуктовая корзина 24.kg 24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За последнюю неделю стоимость продуктовой корзины в одном из супермаркетов Бишкека выросла на 49 сомов и составила 6 тысяч 444 сома.

Подешевели за неделю картофель, огурцы и морковь.

Подорожали за неделю мясо (говядина), лук репчатый и капуста.

24.kg еженедельно отслеживает цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.