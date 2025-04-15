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Экономика

Экспорт сельхозпродукции из Кыргызстана превысил 96 тысяч тонн

В первом квартале 2025 года из Кыргызстана было экспортировано 96 тысяч 43,6 тонны сельскохозяйственной продукции. Общая численность составила более 18 миллионов 199 тысяч единиц, а объем — 1 тысяча 389 кубометров. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Среди экспортированной продукции наибольшую долю составили саженцы — всего 5,7 миллиона единиц. Из них 4,9 миллиона — цветочные саженцы, 697 тысяч — плодовые, 78 тысяч — декоративные.

Также были экспортированы овощи (кроме картофеля) — 24,9 тысячи тонн, в том числе:

  • капуста — 13,7 тысячи тонн,
  • морковь — 3,4 тысячи тонн,
  • лук — 1 тысяча тонн,
  • чеснок — 141 тонна.

Экспорт картофеля составил 15,3 тысячи тонн, бобовых — 12,4 тысячи тонн, орехов — 8,7 тысячи тонн, фруктов — 13,6 тысячи тонн. Также за рубеж отправлены сушеные фрукты — 6,9 тысячи тонн и сушеные овощи — 34,3 тонны.

Вся продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль. Сотрудники департамента проверили каждый груз, при необходимости отбирая образцы для лабораторных исследований. По результатам проверок карантинные вредители в продукции выявлены не были.

По итогам контрольных мероприятий было выдано 8 тысяч 604 фитосанитарных сертификатов. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326056/
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