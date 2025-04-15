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Экономика

С начала года цены на продукты питания в Кыргызстане повысились на 3,4 процента

С начала года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Кыргызстане повысились на 3,4 процента. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Национального статистического комитета Бактыбек Кудайбергенов.

Он добавил, что алкогольные напитки и табачные изделия подорожали в среднем на 1,8 процента. А тарифы на услуги населению — на 1,1 процента, при этом цены на непродовольственные товары снизились на 0,6 процента.

Нацстатком проинформировал, что больше всего выросла цена на картофель — 38 процентов. Также подорожали овощи — на 14,4 процента, рыба — на 6,6 процента, мясо — на 4,6 процента, растительные масла — на 1,2 процента.

В ходе мониторинга отмечено снижение цен на яйца куриные — 5,4 процента, сахар — 3,7 процента, муку, рис — 0,8 процента, молоко разливное — на 0,4 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов в первом квартале 2025-го произошло во всех регионах.

При этом максимальный прирост цен — 3,5 процента — зафиксирован в Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326048/
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