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Экономика

Кыргызстан участвует в международной выставке ЭКСПО 2025 в Японии

Кыргызстан принимает участие в международной выставке ЭКСПО 2025, проходящей в Осаке, Япония. В рамках участия состоялось торжественное открытие национального павильона страны. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по инвестициям.

НАИ
Фото НАИ . Павильон Кыргызстана на ЭКСПО 2025

Участие Кыргызстана в ЭКСПО 2025 подчеркивает стремление страны представить на международной арене свое культурное наследие, природный потенциал и экономические возможности.

На церемонии открытия выступили официальные представители Кыргызстана, включая Генерального комиссара на ЭКСПО 2025 Жалына Жээналиева, посла КР в Японии Эсенгула Осоева и руководителя бизнес-делегации Жумадила Эгембердиева. Они отметили важность присутствия страны на этой глобальной платформе.

Как отмечается, экспозиции демонстрируют ключевые направления развития страны, включая туризм, энергетику, ИТ и ремесла. Павильон Кыргызстана открыт для посетителей ЭКСПО 2025, предлагая им познакомиться с республикой.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325888/
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