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Экономика

Кыргызстан планирует нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай

Кыргызстан планирует нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Марат Асыпбеков.

По его словам, этому будет способствовать открытие контрольного склада Кыргызской Республики в городе Улугчате.

с сайта gov.kg
Фото с сайта gov.kg. Контрольный склад Кыргызской Республики в городе Улугчат
«Ранее не было такого торгово-логистического центра, где наша продукция могла бы сортироваться и упаковываться. Благодаря работе склада таможенное оформление будет быстрым, проверка документов — считанные часы. Кроме того, там есть лаборатории — фитосанитарная, ветеринарная, карантинная, где китайская сторона будет проверять на соответствие своим требованиям. Плюс склады и ангары с холодильным оборудованием, где наши фермеры смогут хранить продукцию до момента получения всех разрешительных документов», — сказал Марат Асыпбеков.

По данным кабмина, контрольный склад разделен на четыре зоны: овощи, заморозка, лаборатория и общий груз. Склад способен принимать более 1 миллиона тонн продукции в год.

«Первым этапом начнем с экспорта кукурузы, две машины уже отправили. Если она будет соответствовать всем требованиям КНР и со стороны наших коллег не будет претензий, начнем отправлять другую продукцию агропромышленного комплекса», — заметил Марат Асыпбеков.

По его данным, в 2024 году в КНР отправляли хлопковое волокно, черешню из Баткена, пшеничную муку, кормовые культуры (эспарцет, люцерна), грецкий орех, в будущем планируется увеличить экспорт дыни, сои и винограда. Уточняется, что китайская сторона требует на каждый вид сельхозпродукции двухсторонний подписанный протокол.

«Работаем над увеличением ассортимента — картофель можно экспортировать, ягоды (клубнику, смородину, малину), овощи, ячмень. Для этого протоколов пока нет, но китайская сторона отправила нам технические вопросы, на которые мы ответили. В 2024 году подписали протокол на экспорт фасоли, сейчас работаем по сухофруктам», — добавил Марат Асыпбеков.

Он подчеркнул, что Минводсельпром анализирует продовольственную безопасность в стране и только потом решает, какой излишек можно экспортировать.

К примеру, ежегодно Кыргызстан получает около 1,2 миллиона тонн картофеля. Внутренняя потребность составляет 700 тысяч тонн, часть уходит на семена для следующего урожая, а остальное можно экспортировать.

«В этом плане можем также предложить абрикос, персики, черешню. Китайские импортеры готовы принять сельхозпродукцию из Кыргызстана в любом объеме, если она будет отвечать всем требованиям. Они жесткие, поэтому нужно заранее готовиться, чтобы им соответствовать», — подчеркнул Марат Асыпбеков.

Желающим сельхозпроизводителям, по его словам, для начала надо обратиться в департамент и оставить заявку о том, когда, в каком объеме и какую продукцию они готовы поставлять в КНР. На основании заявления их проконсультируют относительно подготовки документов. После их сбора нужно пройти процедуру регистрации, после китайская сторона рассмотрит вопрос выдачи разрешения на экспорт. Только тогда сельхозпроизводители могут воспользоваться контрольным складом в городе Улугчате, откуда продукция будет экспортироваться уже по всей территории КНР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323455/
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