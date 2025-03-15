В 2025 году Национальной академии наук выделят 641,3 миллиона сомов

В 2025-м Национальной академии наук выделят 641,3 миллиона сомов, что на 56,4 миллиона больше, чем в предыдущем году. Такие данные содержатся в проекте республиканского бюджета на текущий год.

В пояснительной записке к документу говорится, что эти деньги Академия наук направит на увеличение расходов на научно-исследовательские проекты, содержание Научно-исследовательского центра традиционной культуры и искусства, а также на увеличение количества хоздоговорных работ научно-исследовательских институтов.

В НАН функционируют 19 базовых институтов и 9 центров научных учреждений.