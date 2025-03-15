В мире после трех месяцев снижения резко выросла цена на сахар

Мировые цены на сахар после трех месяцев снижения в феврале выросли на 6,6 процента. Такие данные озвучены Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Сообщается, что рост стоимости сахара обусловлен опасениями относительно снижения предложения в мире в сезоне 2024-2025 годов. Произошло это из-за предполагаемого сокращения производства в Индии и обеспокоенности относительно сочетания сезонных изменений производства и последствий недавней засухи для следующего урожая в Бразилии.

«Кроме того, росту мировых цен на сахар также способствовало неблагоприятное для экспорта Бразилии укрепление бразильского реала по отношению к доллару США», — говорится в сообщении.