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Экономика

Мировые цены на растительные масла за год выросли на 29,1 процента

В феврале мировые цены на растительные масла на 29,1 процента выше, чем в феврале прошлого года и на 0,7 процента больше, чем в предыдущем месяце. Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

По ее данным, это обусловлено ростом котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел.

«После короткого периода снижения в январе мировые цены на пальмовое масло несколько выросли, но сохранили конкурентное преимущество относительно других видов масел. Основными факторами этого роста стали сезонное снижение производства в странах-производителях Юго-Восточной Азии и ожидание повышения спроса со стороны производителей биодизельного топлива в Индонезии», — говорится в сообщении.

В то же время в условиях активного спроса на мировых рынках (особенно со стороны пищевой промышленности) выросла стоимость соевого масла. Что касается подсолнечного и рапсового масел, то сохранению высоких цен способствовали опасения относительно возможного сокращения поставок в ближайшие месяцы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322923/
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