В 2024 году неналоговые доходы пополнили казну на 100,7 миллиарда сомов

Государственный бюджет Кыргызстана в 2024 году продемонстрировал значительный рост неналоговых доходов, которые не только превысили установленный план, но и составили весомую долю в общей доходной части бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Согласно представленной информации, неналоговые доходы в 2024 году достигли 100 миллиардов 766,1 миллиона сомов, что составляет 17,3 процента от общего объема доходов государственного бюджета. Этот показатель значительно превосходит запланированный уровень: первоначальный план составлял 47 миллиардов 665,3 миллиона сомов, а скорректированный — 92 миллиарда 888,7 миллиона сомов. Таким образом, план был выполнен на 108,5 процента, а бюджет получил на 19,5 миллиарда сомов больше, чем ожидалось.

В 2023 году неналоговые доходы составили 81 миллиард 258,1 миллиона сомов, а в 2024 году этот показатель увеличился на 124 процента.

Анализ структуры неналоговых поступлений выявил значительный рост по нескольким основным направлениям:

Процентные поступления Финансово-кредитного фонда (ФКФ): 4 миллиарда 968,7 миллиона сомов (на 3 миллиарда 421,8 миллиона сомов больше плана). Рост обусловлен возвратом средств, ранее направленных на увеличение уставного капитала ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Государственные дивиденды по акциям: 21 миллиард 465,6 миллиона сомов.

Прибыль Национального банка: 12 миллиардов 436,1 миллиона сомов (рост на 3 миллиарда 267,9 миллиона сомов по сравнению с 2023 годом, темп роста — 135,6 процента).

Прибыль государственных и муниципальных предприятий: 413,9 миллиона сомов (рост на 212,7 миллиона сомов, темп роста — 205,7 процента).

Разрешения на тонировку стекол и сборы за регистрацию автомобилей: 650,1 миллиона сомов (выполнение плана на 138,3 процента). Сборы за регистрацию автомобилей составили 3 миллиарда 159,5 миллиона сомов (превышение плана на 257,7 миллиона сомов).