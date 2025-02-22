14:14
USD 87.45
EUR 91.62
RUB 0.99
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 22 февраля. Что подешевело больше всего

За неделю в Бишкеке подешевели огурцы, макароны, гречка, картофель, морковь и капуста, а подорожали сахар, рис и хлеб.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 15 февраля. Как изменились цены за неделю
В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 52 сома и составила 6 тысяч 14 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 744 сома, или почти в два раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подешевела на 606 сомов, с начала года — на 53 сома.


Самым дешевым продуктом нашей корзины по-прежнему является хлеб. Сезонные скачки на овощи и фрукты, крупы сейчас сильнее всего влияют на ее стоимость. 


За 2024 год продуктовая корзина подешевела на 743 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 14 сентября — 5 тысяч 510 сомов. Самой дорогой корзина была 13 апреля — 7 тысяч 18 сомов.


Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320671/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 15 февраля. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 8 февраля. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 1 февраля. Подешевели только помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 25 января. Как изменилась ее стоимость за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 18 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 11 января. Сколько семья потратит на еду
Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
Новогодняя корзина Бишкека на 28 декабря. Сколько денег семья потратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 21 декабря. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 14 декабря. Больше всего подешевели огурцы
Популярные новости
Налог на&nbsp;имущество. Важные изменения, которые действуют с&nbsp;начала 2025 года Налог на имущество. Важные изменения, которые действуют с начала 2025 года
Рубль и&nbsp;тенге вновь подорожали относительно сома. Курсы валюты на&nbsp;21&nbsp;февраля Рубль и тенге вновь подорожали относительно сома. Курсы валюты на 21 февраля
Информационные расчеты по&nbsp;налогу на&nbsp;имущество. Кто может их&nbsp;больше не&nbsp;сдавать Информационные расчеты по налогу на имущество. Кто может их больше не сдавать
Сом подорожал относительно евро, рубля и&nbsp;юаня. Курсы валюты на&nbsp;19&nbsp;февраля Сом подорожал относительно евро, рубля и юаня. Курсы валюты на 19 февраля
Бизнес
Как получить гражданство Кыргызстана: способы и&nbsp;условия для россиян Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян
Бишкек на&nbsp;пути трансформации: от&nbsp;традиционного города к&nbsp;современному мегаполису Бишкек на пути трансформации: от традиционного города к современному мегаполису
Doscredobank: Переводы в&nbsp;Узбекистан с&nbsp;Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
Жизнь и&nbsp;работа в&nbsp;России: рассказываем о&nbsp;финансовых сервисах Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах
22 февраля, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 22 февраля. Что подешевело больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 22 февраля. Что подешеве...
13:58
Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов выиграл золото студенческой лиги в США
13:42
Совокупный кредитный портфель коммерческих банков превысил 340 миллиардов сомов
13:33
Улучшение климата и привлечение инвестиций обсудил глава кабмина с бизнесом
13:32
В сборной КР по футболу нет сыновей богатых или чиновников — Садыр Жапаров