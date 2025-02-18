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Экономика

Итоги января. За месяц выросли цены на продукты и услуги

В Кыргызстане потребительские цены продолжили рост, однако есть и некоторые положительные изменения.

В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го общий рост потребительских цен и тарифов по республике составил 0,6 процента. Основной вклад в рост стоимости внесли продукты и безалкогольные напитки, подорожавшие на 1,1 процента. Также выросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия (+0,7 процента). Примечательно, что стоимость непродовольственных товаров немного снизилась (-0,2 процента).

Что подорожало?

Наиболее заметный рост цен в январе зафиксирован на следующие категории продуктов:

  • Картофель: +10,8 процента

  • Свежие овощи: +6,6 процента

  • Рыба: +2,6 процента

  • Сушеные фрукты и орехи: +2,1 процента

  • Молочные изделия, сыр и яйца: +1,1 процента (в том числе разливное молоко: +1,8 процента, сыры: +0,5 процента)

Что подешевело?

Несмотря на общий рост цен, некоторые продукты питания стали доступнее для потребителей:

  • сахар подешевел на 1,1 процента;

  • мука − 0,4 процента.

Рост потребительских цен и тарифов в январе наблюдался во всех регионах Кыргызстана. Максимальный прирост зафиксирован в Ошской области (1,8 процента), что обусловлено значительным подорожанием продуктов питания и безалкогольных напитков (2,2 процента), а также алкоголя и табака (4,3 процента).

Наибольший рост стоимости непродовольственных товаров отмечен в Иссык-Кульской области (0,3 процента), а на тарифы на услуги — в Оше (2,3 процента).

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов в одном из супермаркетов Бишкека. По состоянию на 15 февраля стоимость продуктовой корзины составила 6 тысяч 66 сомов, увеличившись за неделю на 71 сом.

За неделю:

  • подешевел рис;

  • подорожали огурцы, морковь, капуста, груши.

С начала нашего эксперимента (конец октября 2018-го) стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 796 сомов (почти в два раза). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подешевела на 623 сома, а с начала 2025-го — на 71 сом.

Зарплата

Позитивным фактором является рост заработной платы. Наиболее значительное повышение среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в январе — декабре прошлого года наблюдалось в следующих сферах:

По итогам четвертого квартала 2024-го величина прожиточного минимума в стране достигла 7 тысяч 963 сомов. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 282 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320171/
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