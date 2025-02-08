Взаимная торговля сельхозпродукцией между Кыргызстаном и Россией увеличилась

Взаимная торговля продукцией агропромышленного комплекса между Россией и Кыргызстаном в январе – ноябре 2024 года увеличилась на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства РФ.

«Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов провел в ведомстве рабочую встречу с заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Саматом Насирдиновым... Взаимная торговля двух стран активно развивается. За 11 месяцев прошлого года она увеличилась на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух государств в аграрной сфере, в том числе взаимодействие по ряду ключевых направлений.

«Среди таких направлений — продовольственная безопасность и регулирование цен, селекция и генетика, образование и обмен опытом, а также цифровизация в сельском хозяйстве», — информирует Минсельхоз РФ.

Максим Титов отметил, что Россия и Кыргызстан поставляют друг другу необходимые продовольственные товары, тем самым способствуя обеспечению продовольственной безопасности. Он выразил уверенность в том, что продуктивное взаимодействие государств в агропромышленном секторе сохранится и в дальнейшем.