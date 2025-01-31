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Экономика

Госстрой: стоимость жилья в Бишкеке может превышать $4 тысячи за метр

Стоимость одного квадратного метра жилья в Бишкеке достигает $4 тысяч. Об этом 31 января сообщил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрой) Нурдан Орунтаев на заседании депутатской группы «Мекенчил».

По его словам, себестоимость квартир в столице составляет $900 – 1 тысяча 100, а в панельных домах — около $600. Однако рыночная цена готового жилья начинается от $1,5 тысячи за квадратный метр.

Глава Госстроя привел пример объекта, где цена за квадратный метр достигла $4 тысяч, а на этапе котлована жилье продается по $1,2–1,3 тысячи.

Чиновник подчеркнул, что сдержать рост цен может реализация программы реновации.

Кроме того, Орунтаев сообщил, что в Бишкеке разрешено строить здания высотой до 24 этажей, а при наличии специальных технических условий и выше. Он уточнил, что одна из строительных компаний уже возводит 27-этажное здание.

По его словам, современные технологии позволяют таким зданиям выдерживать землетрясения магнитудой до 8 баллов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318600/
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