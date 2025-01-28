11:39
USD 87.45
EUR 91.72
RUB 0.89
Экономика

Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил учетную (ключевую) ставку на уровне 9 процентов. Об этом сообщило руководство НБ КР по итогам заседания 27 января 2025 года. Решение вступит в силу 28 января.

Динамика цен в стране остается умеренной. Инфляция находится в пределах среднесрочных целевых значений (5-7 процентов). По итогам декабря 2024 года годовой показатель инфляции составил 6,3 процента, а по состоянию на 17 января 2025 года — 6,5 процента.

Экономика Кыргызстана в 2024 году показала уверенный рост в 9 процентов. Наибольший вклад внесли сектор услуг и строительство. Внутренний спрос поддерживается увеличением реальных доходов населения, ростом денежных переводов и расширением объемов потребительского кредитования.

Монетарная политика Национального банка способствует сохранению стабильности на валютном и денежном рынках. В банковской системе отмечается высокий уровень ликвидности. Финансово-кредитные организации демонстрируют устойчивость, продолжая кредитовать основные отрасли экономики и укреплять свои ресурсы.

Национальный банк отмечает неопределенность внешнеэкономических перспектив, обусловленную геополитическими факторами и ростом мировых цен на продовольствие. Кроме того, в странах – торговых партнерах Кыргызстана инфляционное давление остается высоким, что также влияет на внутренние процессы.

В Национальном банке подчеркивают, что сохранение учетной ставки обусловлено необходимостью поддержания ценовой стабильности и макроэкономической устойчивости. В случае изменения экономических условий регулятор готов скорректировать денежно-кредитную политику.

Следующее заседание по вопросу учетной ставки запланировано на 24 февраля 2025 года.

Справка 24.kg

Учетная ставка — это процент, под который Национальный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Она влияет на процентную ставку кредитования комбанками предпринимателей и простых граждан. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318118/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов
Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов
Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов
Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов
Национальный банк снизил учетную ставку до 9 процентов
Нацбанк Кыргызстана снизил учетную ставку до 11 процентов
Администрация президента ждет снижения учетной ставки Нацбанка в апреле
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 13 процентов
Популярные новости
Рубль подорожал, доллар немного подешевел. Курсы валюты на&nbsp;24&nbsp;января Рубль подорожал, доллар немного подешевел. Курсы валюты на 24 января
Все валюты подорожали относительно сома, кроме рубля. Курсы на&nbsp;27&nbsp;января Все валюты подорожали относительно сома, кроме рубля. Курсы на 27 января
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;27&nbsp;января Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 января
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;24&nbsp;января Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 января
Бизнес
MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров
O!Bank получил три награды от&nbsp;Межбанковского процессингового центра O!Bank получил три награды от Межбанковского процессингового центра
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
MegaPay признан &laquo;Партнером года&raquo; Межбанковского процессингового центра MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
28 января, вторник
11:38
Депутат просит Нацкомиссию по госязыку снимать больше мультфильмов на кыргызском Депутат просит Нацкомиссию по госязыку снимать больше м...
11:30
MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров
11:23
В Бишкеке пьяный мужчина угнал машину и врезался на ней в забор
11:22
Кыргызстанца попросили не жаловаться Путину, он просит подарить полиции веники
11:14
Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов