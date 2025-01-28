Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил учетную (ключевую) ставку на уровне 9 процентов. Об этом сообщило руководство НБ КР по итогам заседания 27 января 2025 года. Решение вступит в силу 28 января.

Динамика цен в стране остается умеренной. Инфляция находится в пределах среднесрочных целевых значений (5-7 процентов). По итогам декабря 2024 года годовой показатель инфляции составил 6,3 процента, а по состоянию на 17 января 2025 года — 6,5 процента.

Экономика Кыргызстана в 2024 году показала уверенный рост в 9 процентов. Наибольший вклад внесли сектор услуг и строительство. Внутренний спрос поддерживается увеличением реальных доходов населения, ростом денежных переводов и расширением объемов потребительского кредитования.

Монетарная политика Национального банка способствует сохранению стабильности на валютном и денежном рынках. В банковской системе отмечается высокий уровень ликвидности. Финансово-кредитные организации демонстрируют устойчивость, продолжая кредитовать основные отрасли экономики и укреплять свои ресурсы.

Национальный банк отмечает неопределенность внешнеэкономических перспектив, обусловленную геополитическими факторами и ростом мировых цен на продовольствие. Кроме того, в странах – торговых партнерах Кыргызстана инфляционное давление остается высоким, что также влияет на внутренние процессы.

В Национальном банке подчеркивают, что сохранение учетной ставки обусловлено необходимостью поддержания ценовой стабильности и макроэкономической устойчивости. В случае изменения экономических условий регулятор готов скорректировать денежно-кредитную политику.

Следующее заседание по вопросу учетной ставки запланировано на 24 февраля 2025 года.