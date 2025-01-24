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Экономика

Рубль подорожал, доллар немного подешевел. Курсы валюты на 24 января

Официальные курсы доллара, евро, тенге и юаня снизились по отношению к сому, российского рубля — повысился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,33 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,4483 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,51 сома, продают по 90,48 сома. Официальный курс — 90,8938 сома (снижение — 0,28 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,868 сома, продают по 0,899 сома. Курс НБ КР — 0,8862 сома (рост — 0,62 процента).

Курс казахского тенге понизился. Сегодня его покупают по 0,1145 сома, продают по 0,18 сома. Официальный курс — 0,1674 сома (снижение — 0,24 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,2 сома. Официальный курс — 11,9988 сома (снижение — 0,17 процента).

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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