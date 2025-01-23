Кыргызстан лидирует в десятке экспортных партнеров Грузии

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, в прошлом году доля десяти крупнейших стран — экспортных партнеров составила 81,5 процента от общего экспорта.

В тройке крупнейших экспортных партнеров первое место занимает Кыргызстан с объемом $1 миллиард 287,4 миллиона, Казахстан — на втором месте с $859,9 миллиона, третье место занимает Азербайджан с $724,5 миллиона.

Согласно статистическим сведениям, в 2024-м доля десяти крупнейших государств — импортных партнеров составила 69,9 процента от общего импорта Грузии.

В тройке лидеров находятся Турция с объемом $2 миллиарда 770,1 миллиона, США с $2 миллиардами 47,3 миллиона и Россия с $1 миллиардом 849,8 миллиона.

Кроме того, по данным ведомства, в прошлом году среди товарных групп первое место в экспортной десятке заняли легковые автомобили с объемом $2 миллиарда 426,8 миллиона, что составляет 37 процентов всего экспорта.

Согласно информации «Грузстата», крупнейшая товарная группа по импорту в 2024-м также представлена легковыми машинами, объем импорта которых составил $3 миллиарда 464,5 миллиона.