Глава кабмина обсудил со Всемирным банком развитие проекта Камбаратинской ГЭС-1

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Главной темой переговоров стал проект строительства Камбаратинской ГЭС-1, его финансирование и привлечение международных доноров.

Адылбек Касымалиев выразил уверенность в успешной реализации стратегически важного проекта и подтвердил готовность Кыргызстана выполнить все необходимые условия. Он подчеркнул важность партнерства с ВБ и анонсировал свое участие в «весенних» собраниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые пройдут в апреле в Вашингтоне.

Татьяна Проскурякова высоко оценила достижения Кыргызстана, отметив значительный прогресс за последние пять лет. Она подчеркнула активную работу по всем направлениям сотрудничества и, в частности, выделила впечатляющие результаты в продвижении проекта Камбаратинской ГЭС-1.

По ее словам, проект вызывает серьезный интерес у международных финансовых институтов, что подтвердила недавняя встреча с потенциальными донорами в Брюсселе.

В завершение встречи стороны подтвердили намерение укреплять диалог и координировать действия для успешной реализации совместных проектов. Достигнута договоренность о проведении регулярных встреч и консультаций на экспертном уровне.