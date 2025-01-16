«Бакай Банк» объявил о временной приостановке работы с «Керемет Банком»

«Бакай Банк» объявил сегодня, 16 января, о временной приостановке операций, связанных с «Керемет Банком». Об этом говорится в уведомлении, разосланном клиентам через мобильное приложение.

Согласно сообщению, ограничения коснулись следующих операций:

• погашение кредитов и пополнение депозитов;

• пополнение карт и счетов;

• оплата по QR-коду;

• снятие средств и оплата картами «Керемет Банка» в устройствах «Бакай Банка»;

• операции с картами «Бакай Банка» в устройствах «Керемет Банка».

В «Бакай Банке» уточнили, что ограничения касаются исключительно операций, связанных с «Керемет Банком». Все остальные услуги банка работают в штатном режиме.

Отметим, накануне Минфин США включил «Керемет Банк» в санкционный список за участие в обходе ограничений, введенных против РФ. По данным ведомства, банк работал в связке с российским «Промсвязьбанком», который финансирует оборонную промышленность РФ и находится под санкциями с 2022 года.