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Экономика

«Бакай Банк» объявил о временной приостановке работы с «Керемет Банком»

«Бакай Банк» объявил сегодня, 16 января, о временной приостановке операций, связанных с «Керемет Банком». Об этом говорится в уведомлении, разосланном клиентам через мобильное приложение.

Согласно сообщению, ограничения коснулись следующих операций:

• погашение кредитов и пополнение депозитов;
• пополнение карт и счетов;
• оплата по QR-коду;
• снятие средств и оплата картами «Керемет Банка» в устройствах «Бакай Банка»;
• операции с картами «Бакай Банка» в устройствах «Керемет Банка».

В «Бакай Банке» уточнили, что ограничения касаются исключительно операций, связанных с «Керемет Банком». Все остальные услуги банка работают в штатном режиме.

Отметим, накануне Минфин США включил «Керемет Банк» в санкционный список за участие в обходе ограничений, введенных против РФ. По данным ведомства, банк работал в связке с российским «Промсвязьбанком», который финансирует оборонную промышленность РФ и находится под санкциями с 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317009/
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