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Экономика

Ярмарки кыргызстанской продукции будут организованы в Узбекистане

Торговое представительство Кыргызстана в Узбекистане подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Food City Tashkent. Документ направлен на создание необходимых условий для продвижения кыргызстанских экспортеров на рынок соседней страны.

На территории Food City Tashkent будут организованы регулярные ярмарки, где представители бизнеса КР смогут напрямую представить свою продукцию потенциальным покупателям, установить контакты с импортерами и заключить долгосрочные договоры.

Для оптимизации логистики и снижения издержек бизнеса экспортерам предоставят торговые места и складские помещения на безвозмездной основе.

Food City Tashkent представляет собой платформу для торговли продуктами питания и взаимодействия поставщиков с покупателями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316657/
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