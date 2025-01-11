15:19
USD 87.00
EUR 89.63
RUB 0.85
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 11 января. Сколько семья потратит на еду

После Нового года в Бишкеке подорожали помидоры и яблоки, зато подешевели груши, капуста, морковь, огурцы и сахар.

Читайте по теме
Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
В итоге за две недели стоимость минимального набора продуктов подорожала на 116 сомов — до 6 тысяч 67 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 797 сомов, или почти в два раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подешевела на 576 сомов, с начала года на 116 сомов.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сейчас сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном сейчас и меняется цена корзины.

За 2024 год продуктовая корзина подешевела на 743 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 14 сентября — 5 тысяч 510 сомов. Самой дорогой корзина была 13 апреля — 7 тысяч 18 сомов.


Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316405/
просмотров: 477
Версия для печати
Материалы по теме
Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
Новогодняя корзина Бишкека на 28 декабря. Сколько денег семья потратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 21 декабря. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 14 декабря. Больше всего подешевели огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Дорожают фрукты и растительное масло
Продуктовая корзина Бишкека на 30 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 23 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 16 ноября. Больше всего подорожал перец
Продуктовая корзина Бишкека на 9 ноября. За неделю подешевела только морковь
Продуктовая корзина Бишкека на 2 ноября. Как изменились цены за неделю
Популярные новости
Налог на&nbsp;топливо. Сколько получит Дорожный фонд, собирая по&nbsp;1&nbsp;сому с&nbsp;литра ГСМ Налог на топливо. Сколько получит Дорожный фонд, собирая по 1 сому с литра ГСМ
Российский рубль и&nbsp;доллар подорожали. Курсы валюты на&nbsp;9&nbsp;января Российский рубль и доллар подорожали. Курсы валюты на 9 января
Российский рубль резко подешевел, остальные валюты стабильны. Курсы на&nbsp;8&nbsp;января Российский рубль резко подешевел, остальные валюты стабильны. Курсы на 8 января
Российский рубль заметно подорожал, доллар стабилен. Курсы валюты на&nbsp;10&nbsp;января Российский рубль заметно подорожал, доллар стабилен. Курсы валюты на 10 января
Бизнес
Открыт легкий способ исполнить новогодние желания! Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
11 января, суббота
15:15
Открыт легкий способ исполнить новогодние желания! Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!
14:47
В центре Бишкека загорелась крыша жилого дома, ее потушили утром
14:45
В 2025 году в Кыргызстане планируют запустить 40 туристических баз
14:18
В МВД прокомментировали задержание бывшего общественного помощника президента КР
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 11 января. Сколько семья потратит на еду