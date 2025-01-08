Курс доллара США в 2025-м. Эксперты прогнозируют его рост и сезонные колебания

Как изменится курс сома к доллару США в Кыргызстане в 2025 году? Эксперты дают осторожные прогнозы и учитывают ключевые экономические факторы — экспорт золота, замедление импорта и глобальную инфляцию.

Редакция 24.kg рассказывает, как менялся курс в 2024-м, какие риски и угрозы существуют и что предсказывают аналитики на этот год.

Динамика доллара в 2024 году

В январе 2024 года официальный курс доллара составлял 89 сомов. Курс оставался относительно стабильным до апреля, однако после этого он начал снижаться. К июлю доллар стоил уже около 84 сомов. В августе он немного вырос, но в сентябре вновь снизился до уровня июля. С сентября по декабрь курс постепенно рос и к концу года достиг отметки в 87 сомов.

Как будет меняться курс доллара

Эксперт по денежно-кредитным вопросам Бактыбек Шамкеев считает, что Национальный банк и кабмин заинтересованы в стабилизации курса сома, поскольку внешние финансовые обязательства страны оплачиваются в долларах США или СПЗ (специальных правах заимствования). Их используют международные донорские организации, такие как Всемирный и Азиатский банки.

Он отметил, что в новом году, когда Министерство финансов завершит годовые выплаты по внешним займам, курс сома по отношению к доллару США начнет падать. Это будет примерно в конце января — начале февраля 2025-го.

«Такое перманентное падение продолжится до мая, и возможный курс будет на уровне 90 сомов за $1, а может даже перешагнуть этот рубеж, но не надолго. В начале июня перед летним иссык-кульским сезоном сом может немного окрепнуть до уровня 89-90 сомов за $1», — заметил эксперт.

Какие факторы повлияют на курс

С сентября, по его прогнозам, курс сома начнет укрепляться за счет традиционного осеннего экспорта сельхозпродукции.



«Возможно, что курс будет на уровне 87-88 сомов за $1 или даже ниже 87 сомов. Минфин начнет к тому времени формировать валютную массу для оплаты внешних долгов нашей страны», — рассказал Бактыбек Шамкеев.

Однако он подчеркнул, что на курс могут повлиять внутренняя и внешняя инфляция, а также денежно-кредитная политика НБ КР по регулированию учетной ставки и возможным объемам интервенций.

Что угрожает стабильности валюты

Эксперт сказал, что резких изменений в денежно-кредитной политике Нацбанка не предвидится, поскольку инвестиционная ситуация в Кыргызстане улучшилась и привлекла прямые иностранные инвестиции.

Однако он отметил, что следует учитывать и внутреннюю покупательскую способность населения. Если она снизится, сом может укрепиться, особенно в условиях отсутствия значительных увеличений зарплаты бюджетников и пенсий.

«Но самая большая опасность для колебаний курса нашего сома — это мировая политическая ситуация и увеличивающееся противостояние Глобального Севера и Глобального Юга. Также надо принимать во внимание возможное изменение политики США при новом президенте Дональде Трампе», — заключил Бактыбек Шамкеев.

Золото и экспорт будут поддерживать сом

Старший аналитик центра странового анализа дирекции по аналитической работе ЕАБР Айгуль Бердигулова в декабре 2024-го представила прогноз по экономике Кыргызстана на 2025–2027 годы. Согласно оценкам организации, в 2025-м курс составит 87,4 сома за $1. Его поддержат рост экспорта, обусловленный увеличением мировых цен на золото, и замедление импорта.

На 2026–2027 годы ЕАБР прогнозирует курс около 91,4 сома за $1.

В долгосрочной перспективе сом может постепенно ослабеть из-за сокращения разницы в уровне инфляции между Кыргызстаном и его торговыми партнерами.

Мы не прогнозируем резких колебаний сома. Айгуль Бердигулова

«Рост цен на золото в 2025-м может поддержать курс сома. В среднем за год он прогнозируется около 87,4 сома за $1», — сообщила она.