11:35
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Экономика

Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 8 января

Информация актуальна на момент публикации. Курсы указаны для наличного обмена валюты. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.

Официальный курс Нацбанка КР и курсы валют в обменных пунктах Бишкека можно посмотреть здесь.

  • Самые важные новости 24.kg в нашем канале в Telegram.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316142/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Российский рубль резко подешевел, остальные валюты стабильны. Курсы на 8 января
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 декабря
Российский рубль после роста вновь стал дешеветь. Курсы валюты на 30 декабря
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 декабря
Российский рубль продолжает дорожать, доллар стабилен. Курсы валют на 27 декабря
ЕАБР прогнозирует курс сома к доллару до 93,1 в 2027 году
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 декабря
Рубль, евро и тенге дорожают, подешевел только юань. Курсы валюты на 26 декабря
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 декабря
Рубль заметно подорожал, доллар — стабилен. Курсы валюты на 25 декабря
Популярные новости
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
Названы суммы переводов, которые российские банки расценивают как подозрительные Названы суммы переводов, которые российские банки расценивают как подозрительные
Строить логистический центр Wildberries в&nbsp;Кыргызстане начнут в&nbsp;2025 году Строить логистический центр Wildberries в Кыргызстане начнут в 2025 году
В&nbsp;мире замедлился рост производства мяса, что вызвало его подорожание В мире замедлился рост производства мяса, что вызвало его подорожание
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
8 января, среда
11:35
Во время «Бахуса» за сутки выявили более 1 тысячи 200 нарушений ПДД в Бишкеке Во время «Бахуса» за сутки выявили более 1 тысячи 200 н...
11:14
В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области построят детсад за 81 миллион сомов
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 8 января
10:53
Взрыв снаряда в Арка-2. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
10:46
На борьбу со снегом в Бишкеке вывели 71 единицу специальной техники