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Экономика

Торговля Армении с ОАЭ выросла в пять раз. При чем тут золото и алмазы РФ

Торговля между Арменией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за 10 месяцев 2024 года увеличилась более чем в пять раз, достигнув почти $5 миллиардов. По данным радио «Азатутюн» («Радио Свобода»), Армения, вероятно, стала основным каналом для экспорта российского золота и алмазов на мировые рынки.

По официальным данным, экспорт Армении в ОАЭ составил более 98 процентов от общего объема торговли, но лишь небольшая часть этого объема приходится на армянские товары.

Со ссылкой на статкомитет Армении, издание пишет, что в период с января по октябрь 2024 года импорт и экспорт золота, алмазов и различных ювелирных изделий увеличились более чем в пять раз, достигнув $6,8 миллиарда и $7,4 миллиарда соответственно. Хотя Армения имеет развитую добычу золота, огранку алмазов и ювелирную промышленность, их ежегодный оборот составляет лишь малую долю от этих показателей, говорится в публикации.

Российский экспорт в Армению за тот же период вырос на $5,6 миллиарда и достиг почти $8,3 миллиарда.

Армянские СМИ писали, что Армения импортировала около 66 тонн золота стоимостью $4,4 миллиарда только за первую половину 2024 года, причем почти все золото поступило из России. Москва при этом не может напрямую поставлять драгоценный металл западным покупателям из-за санкций, введенных после ее нападения на Украину в 2022 году.

В тот же период Армения экспортировала почти столько же золота, причем около двух третей этого объема было направлено в ОАЭ, а остальное — преимущественно в Китай. Это объясняет почти трехкратный рост армянского экспорта в Китай за январь — октябрь прошлого года, он составил почти $1 миллиард.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316042/
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