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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего

В 2024 году продолжилось замедление роста цен. Нет, они не перестали расти, но хотя бы не скакали галопом. Как итог — совсем небольшой рост, а некоторые продукты и вовсе подешевели.

По сравнению с 2023-м стоимость продуктовой корзины даже снизилась — на 525 сомов.

На стоимость корзины в 2024 году в основном влияли цены на свежие овощи и фрукты. Кроме того, рост зарплаты, как и в 2023-м, опередил подорожание корзины.

Стоимость корзины снижается

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. 

По сравнению с октябрем 2018-го, когда мы начинали эксперимент, цена корзины выросла почти в два раза — на 2 тысячи 931 сом.


Анализ показывает, что с начала года выросли в цене пять продуктов: картофель, мясо, растительное масло, огурцы и макароны. Еще 12 подешевели.

Неизменными остались цены на хлеб, молоко и рыбу.

Отметим, эти продукты самые стабильные в ценовом отношении. Их стоимость меняется крайне редко. Максимум один-два раза в год.

Дешевые перец и рис

Несмотря на общую тенденцию к росту цен на свежие овощи и фрукты, рекорд по их снижению принадлежит свежему перцу. Он в декабре 2024-го неожиданно оказался почти в полтора раза дешевле, чем в 2023 году. Кроме того, стали доступнее гречка, рис и яйца.

Во второй половине 2024 года сахар начал дешеветь после сбора урожая сахарной свеклы. Немного снизились цены на макароны.

Дорогие овощи

Интересно, если до этого три года подряд в республике стабильно дорожали бананы, тот в 2024 году, они существенно потеряли в цене. 

В декабре 2024-го подешевели яйца. Всего за две недели цены снизились на 10 сомов. Тут, скорее всего, играют роль скидки в супермаркетах.

Значительнее всего к концу года подорожали огурцы. Хотя в течение года цена на них, как и на другие, постоянно менялась. 

Во второй половине года постепенно начало дорожать мясо. Кыргызстанцы начали жаловаться на это в сентябре. Если, по данным Минсельхоза, с 7 августа цены на говядину выросли с 544 сомов до 573 сомов за килограмм, то в начале сентября ее на Ошском рынке продавали по 650-680 сомов за килограмм, баранину — по 550-570 сомов.

В магазинах стоимость продукта держалась на более-менее одном уровне, резких скачков цены не наблюдалось. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315982/
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