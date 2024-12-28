Согласно прогнозам, опубликованным в статье Financial Times, в Китае в 2025 году продажи электромобилей впервые превысят объемы продаж автомобилей с двигателями.

Ожидается, что продажи электромобилей вырастут на 20 процентов по сравнению с 2024 годом, превысив 12 миллионов единиц. Для сравнения в 2022-м этот показатель составлял 5,9 миллиона. В то же время продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, по прогнозам, сократятся более чем на 10 процентов, опустившись ниже 11 миллионов. Это почти на 30 процентов меньше, чем в 2022 году, когда их было продано 14,8 миллиона.

Как отмечает издание, этот переход делает Китай лидером в мировом процессе электрификации транспорта, опережая западные страны на несколько лет. Ключевыми факторами такого роста стали высокая конкуренция на рынке и национальная стратегия, направленная на развитие электромобилей.

В то же время в Европе и США темпы роста продаж электромобилей замедлились из-за медленного внедрения новых технологий традиционными автопроизводителями, неопределенности в государственной поддержке и усиления протекционизма в отношении китайского импорта.

Эксперты отмечают, что этот исторический момент демонстрирует успех Китая в создании собственных технологий и установлении контроля над глобальными цепочками поставок, необходимыми для производства электромобилей и их аккумуляторов.

Ожидается, что китайские электромобили достигнут целевой доли в 50 процентов на рынке к 2035 году — на десять лет раньше, чем в большинстве западных стран. Однако китайские производители сталкиваются с жесткой конкуренцией и избытком моделей на внутреннем рынке. В IV квартале 2024 года планируется выпустить около 90 новых моделей, из которых почти 90 процентов будут электромобилями.