22:45
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Экономика

В 2025-м электромобили впервые могут обойти по продажам авто с двигателями — FT

Фото из интернета

Согласно прогнозам, опубликованным в статье Financial Times, в Китае в 2025 году продажи электромобилей впервые превысят объемы продаж автомобилей с двигателями.

Ожидается, что продажи электромобилей вырастут на 20 процентов по сравнению с 2024 годом, превысив 12 миллионов единиц. Для сравнения в 2022-м этот показатель составлял 5,9 миллиона. В то же время продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, по прогнозам, сократятся более чем на 10 процентов, опустившись ниже 11 миллионов. Это почти на 30 процентов меньше, чем в 2022 году, когда их было продано 14,8 миллиона.

Как отмечает издание, этот переход делает Китай лидером в мировом процессе электрификации транспорта, опережая западные страны на несколько лет. Ключевыми факторами такого роста стали высокая конкуренция на рынке и национальная стратегия, направленная на развитие электромобилей.

В то же время в Европе и США темпы роста продаж электромобилей замедлились из-за медленного внедрения новых технологий традиционными автопроизводителями, неопределенности в государственной поддержке и усиления протекционизма в отношении китайского импорта.

Эксперты отмечают, что этот исторический момент демонстрирует успех Китая в создании собственных технологий и установлении контроля над глобальными цепочками поставок, необходимыми для производства электромобилей и их аккумуляторов.

Ожидается, что китайские электромобили достигнут целевой доли в 50 процентов на рынке к 2035 году — на десять лет раньше, чем в большинстве западных стран. Однако китайские производители сталкиваются с жесткой конкуренцией и избытком моделей на внутреннем рынке. В IV квартале 2024 года планируется выпустить около 90 новых моделей, из которых почти 90 процентов будут электромобилями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315700/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
На 5,9 процента вырос товарооборот Китая с Центральной Азией — таможня КНР
Кыргызстан готовится к экспорту электроэнергии в Китай
Маркетплейс Temu готов сотрудничать в рамках логистического центра «Атбашы»
В Китае мужчина использовал 400 телефонов, пытаясь выиграть в онлайн-викторинах
Кыргызстанцы смогут получить высшее образование в Китае. Объявлен конкурс
Кыргызстан планирует разместить евробонды на китайских финансовых площадках
Завершилась дипмиссия посла КНР. Ду Дэвэнь принял Садыр Жапаров
Муж сбросил жену со скалы, а сейчас требует от нее $4 миллиона за развод
«Центральная Азия — Китай»: вопросы взаимодействия обсудили главы МИД
Глава МИД КР примет участие в министерской встрече «Центральная Азия — Китай»
Популярные новости
Рубль заметно подорожал, доллар&nbsp;&mdash; стабилен. Курсы валюты на&nbsp;25&nbsp;декабря Рубль заметно подорожал, доллар — стабилен. Курсы валюты на 25 декабря
Российский рубль продолжает дорожать, доллар стабилен. Курсы валют на&nbsp;27&nbsp;декабря Российский рубль продолжает дорожать, доллар стабилен. Курсы валют на 27 декабря
Глава кабмина заявил о&nbsp;недопустимости отмены ЭТТН Глава кабмина заявил о недопустимости отмены ЭТТН
Брат Аскара Салымбекова стал владельцем половины акций банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; Брат Аскара Салымбекова стал владельцем половины акций банка «Бай-Тушум»
Бизнес
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
28 декабря, суббота
22:03
В 2025-м электромобили впервые могут обойти по продажам авто с двигателями — FT В 2025-м электромобили впервые могут обойти по продажам...
21:33
В Европе начали блокировать доступ к Telegram-каналам российских госСМИ
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 декабря: будет солнечно
20:03
Авиаперевозчики вводят ограничения на рейсы в Россию, включая и «Туркменистан»
19:33
Ринат Асанов, пострадавший при крушении самолета в Актау, пришел в сознание