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Экономика

Кыргызстан сохраняет лидерство в ЕАЭС по росту грузо- и пассажироперевозок

Рост грузо- и пассажироперевозок в ЕАЭС продолжается. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По данным ЕЭК, в январе – октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 7,4 процента), так и ряда национальных показателей: в Казахстане на 13,7 процента, Беларуси на 9,2 процента, России на 6,7 процента и Кыргызстане на 5,9 процента.

При этом в отчетном периоде отмечен рост грузоперевозок в Кыргызстане (5,5 процента), Беларуси (2,3 процента) и Казахстане (на 1,6 процента)

Напомним, ранее ЕЭК сообщала итоги девяти месяцев текущего года — совокупный уровень грузоперевозок в союзе увеличился на 0,5 процента, при этом рост в Кыргызстане был зафиксирован на уровне 6,2 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314934/
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