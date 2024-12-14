15:04
USD 86.96
EUR 91.03
RUB 0.84
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 14 декабря. Больше всего подешевели огурцы

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали хлеб и помидоры, подешевели — картофель, огурцы, перец и другие овощи и фрукты, а также молоко, яйца и растительное масло.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Дорожают фрукты и растительное масло
В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 631 сом — до 5 тысяч 816 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 546 сомов, или почти в два раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подешевела на 726 сомов, с начала года подешевела на 827 сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сейчас сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном сейчас и меняется цена корзины. Кроме того, сказалось понижение цен на молочную продукцию.


За 2023 год продуктовая корзина подорожала на 25 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 30 сентября и 7 октября 2023 года — 5 тысяч 616 и 5 тысяч 611 сомов. Самой дорогой корзина была 4 марта 2023 года — 7 тысяч 336 сомов.


Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314033/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Дорожают фрукты и растительное масло
Продуктовая корзина Бишкека на 30 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 23 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 16 ноября. Больше всего подорожал перец
Продуктовая корзина Бишкека на 9 ноября. За неделю подешевела только морковь
Продуктовая корзина Бишкека на 2 ноября. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 26 октября. Подешевела только капуста
Продуктовая корзина Бишкека на 19 октября. Подорожали только помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 12 октября. Что подорожало за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 5 октября. На что изменились цены за неделю
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;декабря Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря
Курсы рубля и&nbsp;тенге еще сильнее снизились относительно сома. Доллар стабилен Курсы рубля и тенге еще сильнее снизились относительно сома. Доллар стабилен
Рубль и&nbsp;тенге дорожают относительно сома. Доллар стабилен Рубль и тенге дорожают относительно сома. Доллар стабилен
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; стал прорывом года по&nbsp;версии AmCham «Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham
MBANK&nbsp;&mdash; лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS MBANK — лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS
Бесплатный телевизор с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом? Узнайте, как получить Бесплатный телевизор с доставкой на дом? Узнайте, как получить
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;&nbsp;&mdash; победитель в&nbsp;номинациях Visa! «Коммерческий Банк КСБ» — победитель в номинациях Visa!
14 декабря, суббота
14:36
Япония выделит 1,1 миллиарда сомов аэропортам КР. Президент подписал закон Япония выделит 1,1 миллиарда сомов аэропортам КР. Прези...
14:31
В Бишкеке украли дорогие Lexus 570, Land Cruiser и BMW X5. Подозреваемый найден
14:23
Со второй попытки. Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту
14:11
ДТП в Бишкеке. Водители отказались от медицинской помощи
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 14 декабря. Больше всего подешевели огурцы