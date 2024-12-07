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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Дорожают фрукты и растительное масло

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали яблоки, груши и растительное масло, а подешевели - хлеб и помидоры.

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За неделю стоимость минимального набора продуктов повысилась на 34 сома — до 6 тысяч 447 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной стоимости.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 177 сомов, или почти в два раза. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она подорожала на 199 сомов, с начала 2024-го подешевела на 196 сомов.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сейчас сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном сейчас и меняется цена корзины. Кроме того, в последнее время начало дорожать растительное масло. 


За 2023 год продуктовая корзина подорожала на 25 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 30 сентября и 7 октября прошлого года — 5 тысяч 616 и 5 тысяч 611 сомов. Самой дорогой корзина была 4 марта 2023-го — 7 тысяч 336 сомов.


Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одном и том же количестве. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313410/
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