18:17
USD 86.80
EUR 91.36
RUB 0.81
Экономика

«Кумтор Голд Компани» передала продуктовые наборы людям с инвалидностью

В рамках Всемирного дня инвалидов, отмечаемого 3 декабря, закрытое акционерное общество «Кумтор Голд Компани» передало продуктовые наборы людям с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По ее данным, 2 тысячи продуктовых наборов распределены между гражданами с ограниченными возможностями здоровья, проживающими в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Для них также организована концертная программа.

Являясь крупнейшим промышленным предприятием и налогоплательщиком № 1 в стране, «Кумтор Голд Компани» придает большое значение оказанию помощи социально уязвимым категориям граждан, а также реализации социальных и иных инфраструктурных проектов, способствующих улучшению качества жизни на местах.

«Наша компания — это социально ответственное предприятие, которое уделяет большое внимание оказанию помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям с низкими доходами, детям. Помогать ближнему может каждый из нас, ведь благие поступки делают наш мир добрее и красивее», — подчеркнул вице-президент «Кумтор Голд Компани» Улукмырза Абакиров.

Отметим, что в 2022 и 2023 году компания в рамках Всемирного дня инвалидов передала гражданам с инвалидностью в общей сложности 4 тысячи 620 продуктовых наборов.

Справочно: В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day of Disabled Persons) с целью продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечения внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.

Необходимо отметить, что в мире 1,3 миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности (это каждый шестой человек в мире), более 100 миллионов инвалидов — дети.

Проведение Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312901/
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Сделать бесплатным проезд для сопровождающих людей с ОВЗ просят в Жогорку Кенеше
Как изменились доходы «Кумтора» после передачи государству: комментарий эксперта
За три года чистая прибыль «Кумтора» превысила $1,174 миллиарда
Отечественные машины закупили для завода по переработке автомобильных шин
Акыйкатчи просит кабмин построить СИЗО в Таласской области
Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на месторождении Кумтор будут добывать еще 30 лет
За неполные три года чистая прибыль «Кумтора» превысила $1,77 миллиарда
Доброе видео в пасмурный день. Милиционер помог завязать шнурки девочке
Акылбек Жапаров: Экономика Кыргызстана больше не зависит от Кумтора
«Кумтор» представил на выставке EXPO-2024 продукцию завода по переработке шин
Популярные новости
Проблемы для мигрантов и&nbsp;бизнеса. Влияние на&nbsp;Кыргызстан санкций против России Проблемы для мигрантов и бизнеса. Влияние на Кыргызстан санкций против России
Как изменились доходы &laquo;Кумтора&raquo; после передачи государству: комментарий эксперта Как изменились доходы «Кумтора» после передачи государству: комментарий эксперта
Курс рубля впервые ниже отметки в&nbsp;78&nbsp;тыйынов. Резко подешевел и&nbsp;тенге Курс рубля впервые ниже отметки в 78 тыйынов. Резко подешевел и тенге
Курс сома вырос почти ко&nbsp;всем основным валютам. Рубль продолжает дорожать Курс сома вырос почти ко всем основным валютам. Рубль продолжает дорожать
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил супервыгодные тарифы в&nbsp;роуминге в&nbsp;ОАЭ Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
MEGA и&nbsp;ГП&nbsp;&laquo;Таможенная инфраструктура&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве
Танцы, розыгрыши, подарки: в&nbsp;Кыргызстане открылся первый &laquo;Доброцен&raquo; Танцы, розыгрыши, подарки: в Кыргызстане открылся первый «Доброцен»
Aviasales.kg представил путеводитель на&nbsp;кыргызском языке &laquo;Келе-кет&raquo; Aviasales.kg представил путеводитель на кыргызском языке «Келе-кет»
3 декабря, вторник
17:23
Депутаты ЖК обсудили с коллегами из Госдумы положение мигрантов в России Депутаты ЖК обсудили с коллегами из Госдумы положение м...
17:19
«Кумтор Голд Компани» передала продуктовые наборы людям с инвалидностью
17:13
Китай ответил на угрозы Дональда Трампа в адрес БРИКС в случае отказа от доллара
16:36
В Москве кыргызстанец нецензурно выражался и провоцировал драку, он арестован
16:35
За 10 лет превратят Бишкек в коробку. Депутат о сносе исторических объектов