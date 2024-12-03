«Кумтор Голд Компани» передала продуктовые наборы людям с инвалидностью

В рамках Всемирного дня инвалидов, отмечаемого 3 декабря, закрытое акционерное общество «Кумтор Голд Компани» передало продуктовые наборы людям с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По ее данным, 2 тысячи продуктовых наборов распределены между гражданами с ограниченными возможностями здоровья, проживающими в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Для них также организована концертная программа.

Являясь крупнейшим промышленным предприятием и налогоплательщиком № 1 в стране, «Кумтор Голд Компани» придает большое значение оказанию помощи социально уязвимым категориям граждан, а также реализации социальных и иных инфраструктурных проектов, способствующих улучшению качества жизни на местах.

«Наша компания — это социально ответственное предприятие, которое уделяет большое внимание оказанию помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям с низкими доходами, детям. Помогать ближнему может каждый из нас, ведь благие поступки делают наш мир добрее и красивее», — подчеркнул вице-президент «Кумтор Голд Компани» Улукмырза Абакиров.

Отметим, что в 2022 и 2023 году компания в рамках Всемирного дня инвалидов передала гражданам с инвалидностью в общей сложности 4 тысячи 620 продуктовых наборов.

Справочно: В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day of Disabled Persons) с целью продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечения внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.

Необходимо отметить, что в мире 1,3 миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности (это каждый шестой человек в мире), более 100 миллионов инвалидов — дети.

Проведение Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.